Люди, война продолжается, всем очень трудно, особенно тем кто на фронте. Очень много заказов, собрания стоят, такое впечатление что большинство считает, что война их не касается.

Очень трудно слышать усталые голоса из ада, бойцы контуженные, кричат, нервничают.

На фронте кровопролитные бои.

В госпиталях сотни тяжело раненых воинов, бойцов привозят без рук и ног, многие с ожогами, с ужасными ранами, им очень больно.

Нужна обычная одежда, штаны, футболки, кофты, шапки. Бойцов привозят сотнями, одежды вообще не хватает!

Нужно 70-100 тыс грн

Закажу на фабрике, разделим на 2-3 госпиталя.

На фронте бои, штурмы врага, наши бойцы нуждаются в срочной помощи

Крайне нужны дроны.

Нужны генераторы.

Зарядные станции, рации, старлинки.

Нужно собрать 370000 грн.

Это на самое необходимое.

За две недели купила и уже поехало на фронт

Два дрона Мавик 3 про -4100 евро

Дизельный генератор -45000 грн

Прицел -26600 грн

Старлинки -35400 и 19900 грн

На авто запчасти -14300 грн

Зарядные станции-88000 грн

Мини станция-25900 грн

Планшеты -11000 грн

Мини АЗС -8930 грн

Спасибо всем за каждую гривну

Люди, не будьте равнодушны, люди гибнут за всех нас

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253