Блог | Тяжело слышать усталые голоса из ада: бойцам трудно на фронте и они нуждаются в помощи
Люди, война продолжается, всем очень трудно, особенно тем кто на фронте. Очень много заказов, собрания стоят, такое впечатление что большинство считает, что война их не касается.
Очень трудно слышать усталые голоса из ада, бойцы контуженные, кричат, нервничают.
На фронте кровопролитные бои.
В госпиталях сотни тяжело раненых воинов, бойцов привозят без рук и ног, многие с ожогами, с ужасными ранами, им очень больно.
Нужна обычная одежда, штаны, футболки, кофты, шапки. Бойцов привозят сотнями, одежды вообще не хватает!
Нужно 70-100 тыс грн
Закажу на фабрике, разделим на 2-3 госпиталя.
На фронте бои, штурмы врага, наши бойцы нуждаются в срочной помощи
Крайне нужны дроны.
Нужны генераторы.
Зарядные станции, рации, старлинки.
Нужно собрать 370000 грн.
Это на самое необходимое.
За две недели купила и уже поехало на фронт
Два дрона Мавик 3 про -4100 евро
Дизельный генератор -45000 грн
Прицел -26600 грн
Старлинки -35400 и 19900 грн
На авто запчасти -14300 грн
Зарядные станции-88000 грн
Мини станция-25900 грн
Планшеты -11000 грн
Мини АЗС -8930 грн
Спасибо всем за каждую гривну
Люди, не будьте равнодушны, люди гибнут за всех нас
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка
5375 4112 0025 4253