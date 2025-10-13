Только пожизненное заключение: в ОГП инициировали ужесточение наказания за убийство или изнасилование детей

В Украине предлагают изменить наказание за преступления особой тяжести против детей на более жесткое. В Офисе генерального прокурора хотят, чтобы убийства или изнасилования несовершеннолетних наказывались исключительно пожизненным лишением свободы, без более мягких приговоров.

Видео дня

Об этом 13 октября сообщил в Facebook генпрокурор Руслан Кравченко. С соответствующим предложением он уже обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Надеюсь, что народные депутаты поддержат нашу инициативу", – отметил чиновник.

Какое наказание предусмотрено в законодательстве сейчас

В Украине за убийство или изнасилование ребенка виновные могут получить максимально 15 лет заключения – и даже шанс на досрочное освобождение.

Кравченко убежден, что это несправедливо. "И здесь вопрос риторический: может ли хоть какой-то приговор быть справедливым, когда отобрали жизнь ребенка, его право расти, достигать чего-то в жизни... Страна потеряла часть своего будущего. А преступник, отбыв определенный срок, может вернуться к нормальной жизни. Поэтому, я считаю, и именно с этим обратился к членам комитета, что приговор за такие преступления должен быть максимально справедливым, – безальтернативное пожизненное заключение", – заявил глава ОГПУ.

По его мнению, максимальное наказание будет более весомым сдерживающим фактором для преступников.

Статистика совершенных преступлений против несовершеннолетних в Украине за последние 19 месяцев

67 детей стали жертвами умышленных убийств;

стали жертвами умышленных убийств; 531 ребенок пострадал от сексуального насилия (из них 360 младше 14 лет).

"Каждый этот случай – трагедия и неописуемая боль. Это голос родителей и детей, которые просят о защите. Справедливость должна быть жесткой, а наказание – соразмерным преступлению", – подчеркнул Кравченко.

Он обратился к народным избранникам, попросив поддержать инициативу ОГП и внести правки в законодательство.

"Убийца или насильник больше не должен рассчитывать на поблажки или пробелы закона", – подытожил генеральный прокурор Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в Киеве к 11 годам за решеткой приговорили мужчину, который совершил действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери своей знакомой.

– Другой киевлянин, которого осудили за систематическое сексуальное насилие в отношении 13-летней школьницы, проведет в тюрьме 15 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!