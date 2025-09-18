Тимур Миндич выехал из Украины в июле и не возвращался, – Лямец

Украинский бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины в конце июля 2025 года и с тех пор находится за пределами нашей страны.

Об этом пишут "Украинские новости", со ссылкой на блогера Сергея Лямца и его источники в Государственной пограничной службе Украины.

"Я не знаю, что это за следователи, у которых нет источников в пограничной службе. У меня есть, я спросил – говорю, Железняк так рассказывает. Смеются. Они по системе не видят, чтобы Миндич возвращался. Последний выезд зафиксирован 23 июля в 20:00 через пропускной пункт: Лужанка - Берегшурань.

А вот возвращение после этого – не зафиксировано", – сообщает Лямец.

Напомним, вчера народный депутат Ярослав Железняк на своем YouTube-канале сообщил, что сейчас Тимур Миндич находится в Украине.

"Миндич в Украине, его, очевидно, где-то прячут. У меня есть ощущение, что в правительственном квартале. И так же [не могу] объяснить, зачем он здесь находится, разве что президент сказал вернуться, при достаточно высоких политических и юридических рисках", – заявил Ярослав Железняк.

Ранее, 20 июня, сам Железняк впервые сообщил, что Миндич выехал из Украины. "Есть плохая новость, из страны уезжает бизнес. Сегодня ночью страну покинул известный медиа-, энерго-, агро-, финансово-банковский бизнесмен и просто хороший человек 45 лет (для ОП) Тимур Миндич", – написал Железняк.

После этого в СМИ несколько раз появлялась информация о возвращении, но никаких подтверждений этого факта и точного времени пересечения границы так никто и не предоставил.

"Ежедневно на сцену выходит очередной активист и пишет на карточке очередной мем вроде золотого унитаза. Вчера шабунинци посчитали, сколько прокуроров вмещается в деле Магомедрасулова. А нардеп Ярослав Железняк рассказал, что Миндич "где-то в Украине, у меня ощущение, что он в правительственном квартале". В общем, существует вероятность, что Миндич где-то в правительственном квартале. Может, его привез принц Гарри. Может, привезли в диппочте депутаты Европарламента. Но эта вероятность – сами понимаете, как вероятность встретить динозавра. Какого качества эти посты и "расследования", если можно за полчаса доказать, что это фейк?", – подчеркнул Лямец.