'Такая техника нужна для мониторинга': Днепр передал военным на фронте партию планшетов

Днепр продолжает системно помогать силам обороны страны. В этот раз от общины города защитники получили 15 планшетов.

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"Отработана работа с военными, получаем от них запросы, заявки на нужды в разной технике. Самая востребованная – дроны, РЭБы, планшеты. В очередной раз отреагировали на запрос от наших защитников и передали им 15 планшетов", — отметил заместитель городского председателя Днепра по цифровой трансформации Константин Цепенников. Он 19 октября дежурит по городу.

"Военная часть обратилась в городской совет по поводу потребности в планшетах для выполнения служебных обязанностей. Мэрия все проделала и уже забрали технику. Среди прочего, планшеты используются для мониторинга и различных специальных военных программ. Очень благодарны за такую помощь! – говорит военный Михаил. Также дежурный по городу проверил обеспеченность одного из городских центров первичной медико-санитарной помощи средствами бесперебойного электропитания. В медучреждении есть генераторы и ранее передаваемые зарядные станции.

"Зарядные станции – это очень необходимая вещь при отсутствии света. В таких случаях мы не останавливаем нашу работу – амбулатория полноценно работает. Врачи выписывают электронные рецепты, направление. Основная часть этой работы снабжается благодаря генераторам. Но есть такое стоящее оборудование, которое может давать перебой. Поэтому чтобы не рисковать и обеспечить их стабильную работу, используем именно зарядные станции. Распределили их на аппарат УЗИ и оборудование в лаборатории", — говорит врач Галина. "Зарядные станции, которые были переданы заведению, уже используются для усиления работы врачей. Это локальная помощь в дополнение к генераторам, которыми заведение было оснащено ранее. Различные источники питания помогут быть более гибкими в случае отключения света и продолжать вести прием, обследовать пациентов", — добавил Константин Цепенников.