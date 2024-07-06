Несмотря на отсутствие веерных отключений переход на альтернативные источники энергии в Европе – на пике популярности. Особый интерес вызывают так называемые "подключаемые солнечные электростанции".

Видео дня

Помимо солнечных батарей на крыше, в Германии уже давно разрешили устанавливать их и на балконах. Балконные "подключаемые солнечные электростанции" имеют несколько соединенных между собой фотогальванических панелей. Их закрепляют на балконе или на террасе. Затем они подключаются к инвертору и в розетку. Всю систему несложно установить самостоятельно.

Солнечные лучи, оказываясь на солнечной панели, генерируют электроэнергию, и в результате вырабатывается электрический ток. Он направляется в инвертор, где преобразуется в стандартный переменный ток, который можно использовать в бытовых целях через розетку. Большая часть вырабатываемой таким образом электроэнергии используется непосредственно в доме и снижает затраты на электричество. Избыток электроэнергии уходит в общую сеть.

Солнечные батареи генерируют максимально много электроэнергии только под прямыми солнечными лучами. Поэтому они особенно продуктивны на солнечных участках, а также весной и летом. Один модуль мощностью 400 Вт может генерировать до 800 киловатт-часов электроэнергии в год в очень солнечных европейских регионах. Но в Германии и других странах Центральной Европы эта цифра примерно в два раза меньше, потому что меньше солнечных часов.

Правильно настроенный 400 Вт модуль может производить в среднем около 320 кВт весной и летом, в пасмурную погоду вдвое меньше. Осенью и зимой эти показатели уменьшаются примерно в два раза. Мощность, вырабатываемая одной панелью, не компенсирует тот объем электроэнергии, который стандартно расходует семья для своих бытовых потребностей. Вырабатываемого электричества хватит для работы интернет-роутера (потребляет примерно 10 Вт), маленького холодильника (80 Вт) и ноутбука (40-100 Вт). Для других электроприборов, например, компьютера с двумя мониторами (до 900 Вт), чайника (600-2000 Вт) или стиральной машины (около 2000 Вт) понадобится установка дополнительных модулей.

Окупаются ли такие системы? Немцы очень экономны. Поэтому этот вопрос для них важен. Электроэнергия, вырабатываемая подключаемыми солнечными мини-электростанциями, дешевле примерно в три раза. Но есть определенные моменты, которые надо учитывать. Встраиваемые солнечные системы с одним-тремя модулями в европейских интернет-магазинах стоят от 400 до 1200 евро. При цене на электроэнергию от 30 до 50 центов за кВтч, затраты могут окупиться лет через 8. Электроэнергия, вырабатываемая после этого срока, будет бесплатной, как минимум еще 10 лет. Срок службы модулей в среднем 25 лет, а инверторов 15 лет.

Как пишет DW, эксплуатация солнечных электростанций максимальной мощностью до 600 Вт на балконах разрешена в 25 из 27 стран ЕС (кроме Бельгии и Венгрии). На конец 2021 года на немецких балконах было установлено около 190 тысяч солнечных систем. После этого в Германии заметно упростили разрешительный процесс и установку подключаемых к солнечным батареям устройств и разрешили подавать 800 Вт солнечной энергии в домашнюю сеть вместо 600 Вт.

Интересно еще, что в ряде земель местные бюджеты частично компенсируют жителям установку солнечных батарей. В Берлине, например, субсидии составляют до 500 евро и предоставляются для покупки не более двух солнечных панелей размером 170×100 сантиметров каждая. Стоимость такой покупки обычно составляет 2000 евро, так что до четверти затрат берлинцам покрывается…

Но если для немцев солнечные панели на балконах многоквартирных домов - это больше эко-прикол плюс небольшая экономия, то для украинцев сейчас - это борьба за выживание.

Конечно, не у всех есть балконы и не все они выходят на южную сторону, количество солнечных дней у нас небольшое, а световой день зимой всего ничего. Но в любом случае, с учетом того, что половина нашей энергетики уже разрушена и атаки оккупантов на энергосистему продолжаются, во время отключений лучше хоть что-то, чем ничего…

АПД: Количество солнечных дней в Украине и Германии сопоставимы, хотя отличаются по регионам. Но что касается количества солнечных лучей вообще, то в Украине оно больше. Берлин находится на широте 52,5, Киев-50,5, Мюнхен -48, Одесса-46,5.