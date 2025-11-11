Сразу сломается: как правильно и когда нужно разморозить холодильник, а когда просто убрать лед

Холодильник – главный кухонный гаджет, без которого тяжело представить быт всех. Это единственное место, которое хранит свежеть продуктов долгое время. Но, как и любая техника, холодильник требует правильного ухода, и это не всегда о разморозки, а часто наоборот, ведь специалисты рекомендуют без надобности, один раз в 3-4 месяца, его не размораживать.

Редакция FoodOboz делится полезными советами и действенными лайфхаками, как не сломать холодильник в процессе размораживания и, как вообще правильно размораживать холодильник, а таке – как предотвратить намерзание льда.

Действенный лайфхак от мастеров, чтобы предотвратить намерзание льда

Чтобы полностью предотвратить образование льда, можно воспользоваться простым способом, который советуют опытные мастера.

После очистки холодильника протрите его внутренние стенки раствором глицерина или оливкового масла. Тонкая защитная пленка не дает влаге оседать и замерзать. Этот метод безопасен, не влияет на запах продуктов и продлевает срок службы техники.

Не выключайте холодильник полностью для "глубокой разморозки", если лед только что появился. Лучше вовремя протереть стенки теплой водой с содой или лимонным соком. Так вы не только избавитесь от инея, но и уберете лишние запахи.

Основные причины, почему нельзя пренебрегать разморозкой, если очень много льда в холодильнике

Увеличение расхода электроэнергии

Лед на стенках создает дополнительное сопротивление, заставляя компрессор работать интенсивнее и дольше, что ведет к росту потребления электроэнергии.

Снижение эффективности и порча продуктов

Наледь нарушает циркуляцию холодного воздуха, из-за чего продукты охлаждаются неравномерно и могут испортиться быстрее. Также они могут примерзать к обледеневшим стенкам.

Поломка компрессора

Непрерывная работа компрессора из-за наледи приводит к его преждевременному износу и возможной поломке.

Уменьшение полезного объема и риск деформации

Лед занимает место, которое можно было бы использовать для хранения продуктов. Толстый слой льда может повредить пластиковые или металлические элементы холодильника.

Очистите дренаж

Используйте пластиковую палочку или мягкую проволоку, чтобы прочистить отверстие в задней стенке холодильника. Если оно забито, вода не сможет стекать и будет превращаться в лед.

Специалисты утверждают, что даже в моделях с системой No Frost разморозку следует проводить для профилактики, примерно 1-2 раза в год. Это необходимо для очистки и предотвращения образования наледи в труднодоступных местах, где расположен испаритель.

