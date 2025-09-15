Состоялся 14-й FutureLab – платформа инновационного маркетинга и медиабизнеса

Рекламно-коммуникационная группа Dentsu Ukraine провела ежегодную конференцию, посвященную маркетингу, коммуникациям и медиа. Мероприятие проводится ежегодно с 2011 года и стало признанной площадкой для обсуждения технологий будущего, знакомства с мировыми инновационными достижениями, адаптированными под украинский рынок и общения с лидерами мнений в медиабизнесе.

На FutureLab было представлено новое креативное агентство с амбициозными целями. "Нашу группу всегда знали в рекламной индустрии, прежде всего, как лидера в медиа. Теперь мы хотим побороться за первенство и в креативной сфере. Цель Dentsu Creative – войти в ТОП-5 креативных агентств Украины по выбору рекламодателей. У новой команды есть все необходимые преимущества, например системность международного бренда и экспертность лучших на рынке талантов, сделать это в довольно быстрые сроки", – отметил CEO Dentsu Ukraine Александр Гороховский.

На мероприятии были представлены результаты нескольких маркетинговых исследований, в частности по применению технологий ИИ в сфере рекламы, также предложены технические стартапы и решения, которые существенно снизят рутину и увеличат специалистам время для новых идей.

Отдельное внимание на FutureLab было уделено технологическим проектам, которые уже становятся неотъемлемой частью маркетинговой индустрии. К примеру, компания "Европейская сеть интернет-речей" (занимается цифровизацией торгово-развлекательных центров) презентовала потенциал рекламы на интерактивных столах. Растущая ниша interactive DOOH (Digital Out-of-Home) отвечает запросу рекламодателей на эффективные форматы продвижения брендов.

Один из участников мероприятия, почетный президент Федерации го Украины Владимир Костерин отметил перспективы иммерсивности и геймификации в коммуникационном бизнесе и пожелал организаторам дальнейшего роста и создания продуктивных связей между участниками рекламного и медиарынка.

Футуристическое пространство конференции отражало направленность группы Dentsu Ukraine на диджилизацию и новые ИТ-решения. Соответствие Украины международным стандартам в маркетинговой и рекламно-коммуникационной сфере – заслуга специалистов, которые интегрированы в глобальное профессиональное комьюнити и вовлечены в бизнес стратегирование.