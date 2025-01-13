Со Старым Новым годом: смешные поздравления и картинки

Хотя после перехода Украины на новый церковный календарь праздник Старого Нового года утратил актуальность, все же у него осталось немало поклонников. Поэтому если вы сегодня празднуете, то этот материал для вас.

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OBOZ.UA собрал веселые и даже несколько дерзкие поздравления, которые порадуют ваших близких. Выбирайте тексты и картинки, которые поднимут настроение.

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім'ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння

Процвітання вам бажаю

Тепла і терпіння.

Зі Старим Новим роком вас вітаєм,

Щастя й радості бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Старий Новий рік – це свято,

Відзначаємо завзято.

І сьогодні саме з ним

Привітання шлю в ваш дім!

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Найдивніші сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

Желаю Нового года, наполненного меньшим количеством морщин и большим смеха. Если только смех не вызывает больше морщин. В таком случае виноваты шутки, а не я!

***

Пусть в этом году ты станешь миллиардером, я ведь мечтаю, что подаришь мне квартиру в столице! Удачного Нового Года!

***

Новый Год – это шанс начать все сначала с чистого листа. Жаль, что наши кредитные карты не начнутся с чистого листа.

***

Спасибо за то, что вы были соучастником во всех передрягах в течение прошлого года!

В этом году давайте примем решение походить больше на детей: больше играть, меньше беспокоиться и таскать больше печенья, когда никто не смотрит. С Новым годом!

***

Пусть все ваши проблемы будут продолжаться столько же, сколько ваши новогодние обещания.

***

Самое интересное в принятии новогодних обещаний – это нарушение новогодних обещаний. Не могу дождаться, чтобы нарушить их с тобой.

***

За Новый Год и диету. Давайте вместе примем решение терять одни и те же десять килограммов каждый год!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно говорить на украинском языке – вітати или поздоровляти.

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