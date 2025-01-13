Со Старым Новым годом: смешные поздравления и картинки
Хотя после перехода Украины на новый церковный календарь праздник Старого Нового года утратил актуальность, все же у него осталось немало поклонников. Поэтому если вы сегодня празднуете, то этот материал для вас.
OBOZ.UA собрал веселые и даже несколько дерзкие поздравления, которые порадуют ваших близких. Выбирайте тексты и картинки, которые поднимут настроение.
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім'ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
***
Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння
Процвітання вам бажаю
Тепла і терпіння.
Зі Старим Новим роком вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
***
Старий Новий рік – це свято,
Відзначаємо завзято.
І сьогодні саме з ним
Привітання шлю в ваш дім!
Хай цей рік буде багатим
Та здоровим в вашій хаті.
Хай виконує бажання,
Найдивніші сподівання!
Принесе усім фінансів,
Щирих роздає авансів.
Приводів дарує класних,
Стане роком змін прекрасних!
Желаю Нового года, наполненного меньшим количеством морщин и большим смеха. Если только смех не вызывает больше морщин. В таком случае виноваты шутки, а не я!
***
Пусть в этом году ты станешь миллиардером, я ведь мечтаю, что подаришь мне квартиру в столице! Удачного Нового Года!
***
Новый Год – это шанс начать все сначала с чистого листа. Жаль, что наши кредитные карты не начнутся с чистого листа.
***
Спасибо за то, что вы были соучастником во всех передрягах в течение прошлого года!
В этом году давайте примем решение походить больше на детей: больше играть, меньше беспокоиться и таскать больше печенья, когда никто не смотрит. С Новым годом!
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Пусть все ваши проблемы будут продолжаться столько же, сколько ваши новогодние обещания.
***
Самое интересное в принятии новогодних обещаний – это нарушение новогодних обещаний. Не могу дождаться, чтобы нарушить их с тобой.
***
За Новый Год и диету. Давайте вместе примем решение терять одни и те же десять килограммов каждый год!
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