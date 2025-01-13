Открытки со Старым Новым годом: короткие поздравления в прозе

Хотя Украина еще в 2023 году перешла на новый церковный календарь, для некоторых граждан нашей страны праздник Старого Нового года до сих пор остается одним из любимых. Так почему бы не поздравить с ним близких?

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Вообще эту дату раньше связывали и Днем Василия Великого, который по юлианскому календарю приходился на 13 января, а теперь вернулся на 1 число и стал совпадать с Новым годом. Поэтому празднование утратило актуальность. Впрочем, теплые слова будут актуальны всегда. OBOZ.UA собрал красивые поздравления со Старым Новым годом, которые можно отправить тем, кого вы любите, в этот день.

Сегодня отличный праздник – Старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я вам желаю опять много здоровья, огромного счастья и такого же большого благосостояния. Пусть в этом году за каждым поворотом судьбы вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!

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Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю избавиться от всего старого и ненужного, желаю с новой страницы начать этот год. И пусть он будет хорошим и удачным. Желаю сиять от счастья, как елка от гирлянд, желаю, чтобы праздничное настроение у тебя было каждый день.

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В этот Старый Новый год я хочу пожелать все прошлое оставить в прошлом и с нового старта устремиться к большому успеху и великой мечте. Желаю победы, здоровья, удачи, любви и здоровья!

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Поздравляю со Старым Новым годом и желаю все плохое послать ко всем чертям, а в новый год сделать шаг с уверенностью в том, что все будет хорошо. Желаю не болеть и не чахнуть в новом году, желаю больше крутых поворотов в лучшую сторону и максимальной прибыли как в денежном эквиваленте, так и в плане положительных эмоций.

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю выбросить в мусорное ведро все старые обиды и проблемы без всякого сожаления, будто старые дырявые носки, желаю в новый год сделать шаг гордо и смело, шикарно и красиво, чтобы весь год для тебя был таким же роскошным и просто супер.

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Принимайте поздравления в Старый Новый год! Это прекрасный повод снова собраться и закрепить пожелания, сказанные в новогоднюю ночь, и добавить новые – все они теперь обязательно сбудутся!

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Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет двери для новых приключений и надежд. Желаю оставить все грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечты и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.

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Со Старым Новым годом! Пусть весь год везет, пусть старые ошибки останутся в прошлом, пусть на новый лад веселый и добрый начнется новая история твоей жизни. Желаю быть успешным человеком в новом году, желаю каждый день встречать в хорошем настроении и с крепким здоровьем.

Пусть этот Старый Новый год подарит тебе максимум положительных эмоций! Я желаю, чтобы новогоднее чудо помогло тебе претворить в реальность все мечты и желания!

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Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-нибудь грядущего и будущего! Пусть год будет лёгким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

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Поздравляю со Старым Новым годом! И пусть глаза уже успели устать от икры и оливье, а печень – от коньячка и шампанского, я все же желаю бодрого настроения и чудесного праздника в кругу любимых и дорогих людей. Желаю веселья по старому стилю – с подарками, с танцами. Желаю прекрасной жизни с новыми идеями для процветания и возможностями для счастья.

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Со Старый Новым годом! Пусть в вашем доме всегда царят уют, счастье, любовь и семейное тепло. А жизнь приносит только положительные перемены и приятные приключения!

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