Шоколадные пасхальные яйца с разными начинками: рецепт очень красивого декора
Если вы хотите приготовить вкусный и красивый пасхальный десерт для детей, отличным вариантом будут шоколадные яйца с разными начинками. При приготовлении главное – правильно подготовить шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных пасхальных яиц с разными начинками.
Ингредиенты:
- шоколад(который любите)
- сыр Филадельфия
- ванильный сахар и сахарная пудра
- малина, орешки, шоколадные шарики
Способ приготовления:
1. Шоколад растапливаем, лучше всего это делать на водяной бане.
2. Наполняем формы и кладем в холодильник на 2-3 мин, лишний шоколад сливаем и оставляем для охлаждения на 30 минут, затем он легко отстанет от форм.
3. Начинка: соедините классический крем-сыр Philadelphia, сахарную пудру и ванильный сахар.
4. Наполняем яичные половинки соединяем вместе. охлаждаем, декорируем и можно есть!
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