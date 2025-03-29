Шоколадные пасхальные яйца с разными начинками: рецепт очень красивого декора

Если вы хотите приготовить вкусный и красивый пасхальный десерт для детей, отличным вариантом будут шоколадные яйца с разными начинками. При приготовлении главное – правильно подготовить шоколад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных пасхальных яиц с разными начинками.

Ингредиенты:

шоколад(который любите)

сыр Филадельфия

ванильный сахар и сахарная пудра

малина, орешки, шоколадные шарики

Способ приготовления:

1. Шоколад растапливаем, лучше всего это делать на водяной бане.

2. Наполняем формы и кладем в холодильник на 2-3 мин, лишний шоколад сливаем и оставляем для охлаждения на 30 минут, затем он легко отстанет от форм.

3. Начинка: соедините классический крем-сыр Philadelphia, сахарную пудру и ванильный сахар.

4. Наполняем яичные половинки соединяем вместе. охлаждаем, декорируем и можно есть!

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