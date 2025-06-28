Ученики смогут делать выбор, как на Западе: особенности реформы украинской старшей школы

Министерство образования и науки готовится к запуску третьего этапа реформирования среднего образования – реформы старшей школы (сейчас это 10-й и 11-й классы). С 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут самостоятельно выбирать не только предметы для изучения, но и учебное заведение – академический лицей, профессиональный или специальный колледж. Прямо как на Западе.

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О нюансах перехода к новой школе, с какими трудностями – объективными и субъективными – сталкиваются учебные заведения на этом пути, в интервью OBOZ.UA рассказывает директор школы с 35-летним стажем Олег Сайко.

– Олег Викторович, еще в 1990 году вы были назначены директором киевской средней общеобразовательной школы №128. Затем стали руководителем общеобразовательной школы I-III ступеней №128. Сейчас, уже почти год, это лицей №128 Днепровского района Киева. А что, собственно, изменилось, кроме названия?

– Собственно, ничего. Мы когда перерегистрировались, нам дали право обучать по всем трем ветвям среднего образования – начальная школа (1-4-е классы), неполная средняя – то есть гимназия (5-9-е классы), и, собственно, лицей – старшая школа. Одним словом, три в одном. Ну а назвали лицеем.

Кстати, еще лет десять назад, даже, может, раньше, в Киеве появилось много лицеев и гимназий, в которые можно было поступить после детского садика (или после начальной школы), только успешно сдав экзамены. А мы, как обычная общеобразовательная школа, обязаны были принимать всех детей, если живут неподалеку. Вот сейчас мы уже лицей, но все равно обязаны принимать всех.

– То, что вы теперь – "три в одном", это нормальная ситуация?

– Не совсем. Согласно новому Закону о полном общем среднем образовании, он был принят в 2020 году, главное отличие лицея – там должны учиться только старшеклассники, 10-12-е классы. Собственно, как и в профессиональных колледжах (бывшие ПТУ) и специальных колледжах (бывшие техникумы). А у нас – с 1-го по 12-й классы.

Если по букве закона – это неправильно, управление по образованию его нарушило. Но с другой стороны – а куда деваться? Третья ступень, то есть старшая школа, должна иметь не менее 4 классов на параллели. В среднем в классе 30 учеников. Всего получается 120 человек. В 9-х и 10-х классах – это 240. Когда будет 12-й класс – ну всего до 400 учеников. А у нас школа рассчитана приблизительно на 1100 человек. Довольно современная материальная база, плавательный бассейн…

Чтобы набрать, как лицею, 1100 человек, это надо забрать старшеклассников со всех соседних школ. А им что тогда делать, если они тоже хотят быть лицеями? Одним словом, у нас свободных мест – с головой, и продолжать учить будем всех – и начальные классы, и "гимназистов".

– Как полномасштабная война скорректировала планы по реформированию старшей школы?

– Как я уже сказал: свободных мест – с головой. А вот детей не хватает. И проводить реформу в условиях войны очень сложно. Из страны вывозят 16-летних юношей. Мы можем что-то четко планировать? Нет. Мы готовы закрывать школы, в которых осталось менее половины учеников? Вряд ли. Уже сейчас из Киева, если говорить о детях, уехало два таких района, как Печерский и Шевченковский. В подобных условиях проводить реформу – нужны стальные нервы.

Но сама идея реформы – абсолютно правильная. Мы интегрируемся в Европу, такое обучение – мировая практика. Мы уже на 80% реформировали начальную школу: одноместные парты, современные учебники, учиться – 4 года, оценки не выставляем. Уже завершается реформа неполной средней школы. Надо идти дальше. Закон принят, его необходимо выполнять.

– Когда в наших лицеях появятся 12-е классы?

– Первоклассники, которых набрали по новому закону, уже перешли в 6 класс. Так что осталось пять лет. 12-летнее обучение – это правильно, детей надо разгружать, давать им нормальное образование. Сумеем ли мы все это реализовать – вот вопрос. Необходима хорошая материальная база, лаборатории, оборудование. И главное – квалифицированные учителя.