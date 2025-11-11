Шины 'Снежинка': почему в СССР не переобували авто на зиму

В современных реалиях зимняя резина является обязательным условием безопасности и даже требованием закона в холодный сезон, а ее отсутствие грозит штрафами. Однако в СССР подход к зимней эксплуатации автомобиля был кардинально иным, и понятия "зимняя резина" как таковой для массового потребителя просто не существовало.

Такая ситуация объяснялась рядом факторов: от ограниченного выбора на рынке до общей осторожности водителей. OBOZ.UA разобрался, почему советские автолюбители обходились без специализированной резины, какие методы использовали для улучшения сцепления и почему этот опыт стал символом времени.

Основной причиной отсутствия массового перехода на зимние шины было сочетание экономических факторов и ограниченного выбора. Специализированную зимнюю резину в СССР просто не производили в достаточном количестве. Вместо этого автовладельцы покупали два комплекта всесезонных шин: новые хранили для использования зимой, а изношенные оставляли на летний сезон. Это было продиктовано как экономией, так и тем, что автомобиль был дорогим и редким удовольствием, которое требовало максимальной бережности.

Из-за этого в условиях сильного гололеда или снегопада многие водители ограничивали поездки или вообще старались не выезжать, чтобы не подвергать машину риску. Такой подход значительно снижал общую потребность в специализированной зимней резине. Кроме того, общественный транспорт, например трамваи, имел гораздо больший приоритет в жизни граждан, чем это есть сегодня.

Зимние лайфхаки водителей в СССР

Для тех, кому все же приходилось регулярно выезжать, непогода требовала изобретательности. Одним из самых популярных "лайфхаков" было использование цепей противоскольжения, которые водители мастерили самостоятельно. Они имели вид повязки накрест по колесу с фиксацией на диске, что существенно улучшало цепкость с дорогой.

Другим распространенным, хотя и несовершенным методом, было "шипование" шин в домашних условиях. Водители самостоятельно вбивали в протектор маленькие шурупы, гвозди или болты, пытаясь создать имитацию шипованной резины. Этот самодельный способ не отличался прочностью, и элементы часто выпадали, но в условиях дефицита он был "лучше, чем ничего".

Шины "Снежинка"

Специализированные зимние шины для массового потребителя начали производить в СССР лишь в 1980-х годах, хотя первые попытки разработки предпринимались еще в 60-х годах в НИИ шинной промышленности. Выпуск доверили Уральскому шинному заводу, который создал легендарную модель АИ-168У, быстро окрещенную народом "Снежинкой". Свое название она получила благодаря характерному рисунку протектора, похожему на зимний узор.

"Снежинка" была рассчитана на зимние условия и имела протектор, предназначенный для лучшего сцепления на снегу и льду. Она выпускалась только в одном размере — 165/65 R13, а комплект стоил около 200 рублей, что было ощутимой суммой в конце 80-х. Несмотря на это, модель выпускали до начала 2000-х годов, что свидетельствовало о высоком спросе.

К сожалению, радость от появления первой отечественной зимней резины быстро сменилась разочарованием. Главной проблемой "Снежинки" была потеря эластичности на сильном морозе: покрышки буквально окаменевали. Это приводило к катастрофической потере сцепления, и машину "несло по дороге, будто по льду".

Из-за этого многие водители устанавливали "Снежинку" только на ведущие колеса, чтобы хоть как-то улучшить управляемость. Самые находчивые продолжали вбивать в нее самодельные шпильки, пытаясь спастись на скользкой трассе. Появление "Снежинки" стало символом времени, когда главной ценностью было не качество или удобство, а сама возможность совершать поездки.

