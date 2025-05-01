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Самый простой "Домашний" маринад для шашлыка без заморочек: понадобится лук и секретные специи
Иногда может показаться, что маринад для шашлыка не имеет большого значения, но, именно из-за плохого маринада можно полностью испортить мясо. Иногда даже одна специя полностью испортит и структуру и вкус будущего шашлыка.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень удачного "Домашнего" маринада для шашлыка, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- мясо
- специи – хмели-сухени
- соль
- сладкая паприка 1 ч. л.
- соус чили 1-2 ст. л.
- сушеный чеснок 1 ч. л.
- кавказские специи 1 ч. л. уцхо-сунели (синий пажитник), кинза (кориандр), сумак, кудрица (шавлия),тархун (эстрагон)
- масло растительное 30 мл
- лук репчатый 2 шт.
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте, добавьте все специи, соус, перемешайте.
2. Добавьте лук порезанный полукольцами и оставьте мариноваться.
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