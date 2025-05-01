Самый простой "Домашний" маринад для шашлыка без заморочек: понадобится лук и секретные специи

Иногда может показаться, что маринад для шашлыка не имеет большого значения, но, именно из-за плохого маринада можно полностью испортить мясо. Иногда даже одна специя полностью испортит и структуру и вкус будущего шашлыка.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень удачного "Домашнего" маринада для шашлыка, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

мясо

специи – хмели-сухени

соль

сладкая паприка 1 ч. л.

соус чили 1-2 ст. л.

сушеный чеснок 1 ч. л.

кавказские специи 1 ч. л. уцхо-сунели (синий пажитник), кинза (кориандр), сумак, кудрица (шавлия),тархун (эстрагон)

масло растительное 30 мл

лук репчатый 2 шт.

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте, добавьте все специи, соус, перемешайте.

2. Добавьте лук порезанный полукольцами и оставьте мариноваться.

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