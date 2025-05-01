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Самый простой "Домашний" маринад для шашлыка без заморочек: понадобится лук и секретные специи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
78
Сочный шашлык

Иногда может показаться, что маринад для шашлыка не имеет большого значения, но, именно из-за плохого маринада можно полностью испортить мясо. Иногда даже одна специя полностью испортит и структуру и вкус будущего шашлыка.

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В чем мариновать шашлык

Редакция FoodOboz делится рецептом очень удачного "Домашнего" маринада для шашлыка, который очень просто готовится.

Сочный шашлык

Ингредиенты:

  • мясо
  • специи – хмели-сухени
  • соль
  • сладкая паприка 1 ч. л.
  • соус чили 1-2 ст. л.
  • сушеный чеснок 1 ч. л.
  • кавказские специи 1 ч. л. уцхо-сунели (синий пажитник), кинза (кориандр), сумак, кудрица (шавлия),тархун (эстрагон)
  • масло растительное 30 мл
  • лук репчатый 2 шт.

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте, добавьте все специи, соус, перемешайте.

Мясо для шашлыка

2. Добавьте лук порезанный полукольцами и оставьте мариноваться.

Маринад для шашлыка

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