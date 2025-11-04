Самая яркая в 2025 году: когда взойдет Бобровая суперлуна и что запрещено делать

В ночь на 5 ноября 2025 года украинцы смогут наблюдать Бобровое суперлуние – самое яркое полнолуние года. В этот момент Луна максимально приблизится к Земле, благодаря чему ее диск будет выглядеть больше и светлее, чем обычно.

Астрологи предупреждают: энергия этого периода будет чрезвычайно мощной, поэтому важно действовать осознанно. OBOZ.UA рассказывает, чего делать категорически нельзя.

Что означает "Бобровое" Полнолуние

Ноябрьское полнолуние издавна называли Бобровым – это время, когда бобры готовили свои плотины к зиме, а люди – дома к холодам. Символически это полнолуние связано с завершением циклов, подготовкой к покою и накоплением внутренних ресурсов.

В этом году оно совпадает с суперлунием, поэтому его влияние усиливается. Лунная энергия помогает избавиться от всего лишнего – от старых привычек и эмоциональных тягот до нерешенных дел. Это период очищения, переосмысления и благодарности.

Как действует Бобровая суперлуна

5 ноября энергия Луны будет сосредоточена на завершении, отпускании и обновлении. Это своеобразная пауза Вселенной – момент, когда можно увидеть, что стоит оставить позади, а что взять с собой в новый этап.

Астрологи говорят, что суперлуние действует как вода: смывает эмоциональное напряжение, очищает от обид и страхов, обостряет интуицию и делает сны более яркими.

Что стоит сделать в период Бобровой Луны

Проведите день в тишине. Время благоприятно для размышлений, творчества и внутренней гармонии.

Подведите итоги года. Вспомните, что удалось реализовать, и поблагодарите себя за усилия.

Уборка или очистка пространства поможет освободить место для новых возможностей.

Примите теплую ванну с морской солью или ароматическими маслами, чтобы снять напряжение и очистить энергетику.

Что запрещено делать

Энергия полнолуния предназначена для завершения, а не для стартов. Новые проекты, начатые в этот день, могут оказаться нестабильными и быстро угаснуть.

В этот период эмоции обострены, и даже незначительный спор может перерасти в серьезный конфликт. Лучше дождаться более спокойного момента для разговоров.

Не стоит подписывать договоры или принимать финансовые решения. Интуиция усиливается, однако логика в это время ослаблена, поэтому существует высокий риск ошибки или необдуманного шага.

Злоупотреблять алкоголем или переедать не следует. Организм реагирует чувствительнее, чем обычно, поэтому излишества могут вызвать не только физическое, но и энергетическое истощение.

Лучше не выносить мусор после заката. По народным приметам, во время полнолуния это считается знаком "вынесения добра из дома" и может символически ослабить ваше благосостояние.

Не советуют и делиться личными страхами или переживаниями с чужими людьми. Полнолуние открывает внутреннюю уязвимость – не стоит показывать ее тем, кому вы не доверяете полностью.

