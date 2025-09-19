Сама с детьми: советы для мам от психолога Фонда Рината Ахметова
Война изменила жизнь миллионов украинских женщин. Многие сегодня воспитывают детей самостоятельно – без поддержки мужа или родных. Это большая ответственность, которая часто сопровождается усталостью, тревогой и ощущением, что сил больше нет.
В новом видео психолог Фонда Ольга Хмарук объясняет, как сохранить внутренние ресурсы, находить поддержку в повседневных вещах и заботиться о себе, чтобы иметь силы для детей. Она делится простыми практическими советами, которые помогут мамам справиться с тревогой, восстановить энергию и не оставаться наедине со своими переживаниями.
Где взять силы, когда больше не на кого опереться – смотрите в видео.
Фонд Рината Ахметова также подготовил подборку практических советов:
1. Сосредоточьтесь на том, что под вашим контролем
Задавайте себе вопрос: "Что я реально могу изменить?" Это поможет сэкономить силы и не тратить их на вещи, которые не зависят от вас.
2. Переформулируйте фокус
Вместо мысли "Нет на кого опереться" попробуйте перейти к "Как создать опору в себе и вокруг себя". Это помогает почувствовать внутреннюю силу и возможность влиять на ситуацию.
3. Фиксируйте собственные победы
Вспомните моменты, когда вы справились со сложными задачами: нашли работу, сдали экзамен, решили важную проблему. Подумайте, какие качества вам тогда помогли, и как их можно использовать сейчас.
4. Создавайте себе "островки опоры"
Это могут быть короткие практики: записать три свои сильные стороны, поблагодарить себя за маленькую победу, найти минутку для отдыха или любимого дела.
5. Расширяйте круг поддержки
Не ищите сразу "большую" помощь – даже 5% поддержки важны. Это может быть соседка, подруга, учитель ребенка, онлайн-группа, психолог. Вместе это создает ощутимую опору.
Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали поддержку более 1,2 миллионам украинцев.
Следите за обновлениями Фонда на сайте: akhmetovfoundation.org.