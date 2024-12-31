С наступающим Новым годом: теплые пожелания и красивые картинки

Уже этой ночью наступит Новый 2025 год. Многие украинцы уже начали готовиться к празднику, украшать дом, делать праздничные блюда и, конечно же, отправлять поздравления и теплые пожелания своим близким.

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OBOZ.UA поможет поздравить дорогих вам людей с грядущим праздником. Мы собрали красивые поздравления в стихах и прозе, а также праздничные открытки, которые вы можете отправить им в сообщении.

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Й буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім’ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Я з Новим роком всіх вітаю!

Нехай несе він радість і надію.

Здоров’я всім міцного побажаю,

Ніколи не втрачайте свою мрію.

Погане хай лишається з минулим:

Всі біди, лихо, горе і поразки.

Наступний рік нехай буде щасливим,

І кожен день дарує нову казку.

Новий рік — це нові сподівання,

Нові плани, ідеї, шляхи.

Хай же будуть відверті зізнання,

Переміни на краще завжди!

З новим роком нехай завітає

Щастя, радість, любов у ваш дім.

І не лише відвідує в свято,

А назавжди залишиться в нім!

Із Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

Хай мрії збудуться, бажання,

Задуми, плани, сподівання.

Удача хай допомагає,

І Бог нехай благословляє!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

В новорічну дивну ніч

Що не забажається,

Неодмінно має сенс,

Завжди відбувається!

Побажаю від душі

Всіх здійснень жаданих.

Поруч люблячих людей

Та подій яскравих!

Щоби вдалим був цей рік,

Ви були здорові.

Та прожили усі дні

В радощі, любові!

Поздравляю с грядущим Новым годом вас. Пусть 2025 год принесет нам наступление победы, возвращение всех украинских воинов в свои семьи и возвращение спокойных времен.

***

Желаю, чтобы в 2025 году мы по всей стране праздновали победу! Это будет день радости, скорби и памяти. Пусть скорее наступит желанная дата, и вся семья снова соберется вместе. В канун Нового года желаю вам воодушевления, смелости и бодрого духа. Пусть случаются чудеса, да не угаснет свет будущих свершений!

***

Пусть благословенная звезда озарит каждый день в Новом году! Желаем искренних улыбок, неожиданных приятных признаний, безумной любви, верных друзей и больше ярких моментов. Пусть на каждый праздник вся ваша большая семья собирается за столом. Удачи и карьерного роста, уверенности и сил. Чтобы все неприятности обходили вас стороной в 2025 году. С грядущими праздниками!

С наступающим Новым годом! Когда-то желали ярких впечатлений и путешествий, а сейчас мы мечтаем об одном: чтобы все вернулись домой. Пусть в сердце будет свет и гармония, пусть на устах всегда сияет радостная улыбка, пусть дети будут здоровы и послушны. Пусть все зло останется в уходящем году. Желаю, чтобы 2025-й прошел под знаком добра!

***

Проходят последние дни 2024 года – года войны. Желаю, чтобы наивысшие силы оберегали всю вашу семью. Пусть те, кто сейчас далеко, вернутся домой. Желаю здоровья, безоблачных дней и успешных начинаний. Никогда не упускайте оптимизм и веру в будущее!

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