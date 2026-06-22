С 22 по 28 июня жизнь многих знаков зодиака изменится: среди них Лев, Рак, Козерог

Астрологи обещаю очень благоприятную неделю, из 22 по 28 июня, для многих знаков знаков. А именно, Весам астрологи советуют обратить внимание на свое окружение, а Козерогам – нужно отпустить контроль и позволить себе отдохнуть.

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Редакция AstroOboz делится полезной информацией от астрологов, каким знакам зодиака на этой недели повезет больше всех и их жизнь начнет меняться.

Лев

Ваше восстановление произойдет благодаря положительным эмоциям и смене обстановки. Астрологи советуют не замыкаться в себе, а провести время с друзьями или сходить в кино. Небольшая домашняя вечеринка или встреча с близкими помогут перезагрузить мозг и восстановить энергию.

Весы

Ваше внимание смещается на сферу отношений и дружбы, где нужно навести порядок ради собственного спокойствия. Вы четко увидите, кто дарит вам поддержку, а кто лишь отнимает силы. Неделя прекрасно подходит для того, чтобы помириться с дорогими людьми и вернуть гармонию в общение.

Козерог

Если вы чувствуете переутомление от работы, то в этот период астрологи призывают наконец остановиться. Вам нужно отпустить контроль и позволить себе отдохнуть. Не пытайтесь сделать все в одиночку – принимайте помощь и заботу от окружающих, чтобы восстановить силы.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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