Ретроградный Юпитер в Раке: кого ждут неприятности, а кому надо использовать упущенные шансы

Юпитер, планета удачи, везения и сплошного праздника, перешел в ретроградное движение 11 ноября 2025 года в Раке. Поскольку Юпитер известен как "великий бенефик", небесное тело, которое распространяет благословения и дары, его ретроградное движение часто дает возможность наверстать упущенные шансы и возможность честно оценить свои силы, пишет OBOZ.UA.

Юпитер стремится к истине и просветлению, тогда как Рак хочет безопасности и самодостаточности. Поскольку Юпитер ретрограден в кардинальном знаке, те, чьи личные планеты находятся в Овне, Раке, Весах и Козероге, почувствуют последствия этого транзита больше, чем другие.

Овен

Юпитер в Раке переключает обратный переключатель в вашем четвертом доме дома и предков, семьи, происхождения и обязательств, Овне .

Обычно вы категоричный человек, который говорит правду прямо в лицо, но когда дело доходит до этих деликатных территорий, вы можете быть больше склонны избегать, чем брать на себя ответственность.

Ретроградный Юпитер не имеет ничего такого. Вы не можете развиваться в направлении безопасности, пока не знаете, что такое безопасность в вашем теле и вашем непосредственном окружении.

Независимо от того, выбрасываете ли вы грязные подушки с дивана, или разрываете связь с энергетическим вампиром в вашем окружении, считайте этот ретроградный период вашей возможностью обновиться изнутри.

Рак

Когда планета расширения переворачивается и меняет свое положение в вашем первом доме "я", возникает вопрос, кто вы есть на самом деле.

Речь идет не о внезапных, радикальных изменениях, а скорее о целенаправленном восстановлении. Вернитесь назад, вспомните, чего вы хотели, прежде чем стать тем, в ком нуждались все остальные.

Вам не только разрешено, но и поощряется перенаправлять свою энергию внутрь и вверх.

Козерог

Ретроградный Юпитер в Раке заставляет вас провести проверку, все ли ваши друзья желают вам добра, Козероги. То же самое касается и романтических связей и отношений на работе.

Закрывая двери, закрывая раздел в жизни или устанавливая другой курс, вы сигнализируете силовому полю Вселенной, что заслуживаете лучшего и наконец готовы это принять.

