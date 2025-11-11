Ретроградный Меркурий: какие знаки зодиака в ноябре ждет 'космическая драма'

Третье и последнее ретроградное движение Меркурия в этом году, которое приходится на период с 9 по 29 ноября 2025 года, охватывает два разных зодиакальных ландшафта, начиная со Стрельца и заканчивая Скорпионом.

Поскольку Меркурий управляет речью, мышлением, письмом и технологическими процессами, вы можете ожидать, что его ретроградное движение изменит, сместит и замедлит ваш коммуникативный поток. Но на более глубоком уровне это гораздо более глубокий опыт, который требует согласовать интеллект с эмоциями, пишет OBOZ.UA.

На какие знаки зодиака больше всего влияет ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года

Стрелец: открытие собственных желаний заново

Стрельцы, вас ждет путешествие самопознания! Некоторые новости, которые вы получите, когда Меркурий станет ретроградным, могут показаться неожиданными или даже шокирующими. Внимательно слушайте и думайте, прежде чем отвечать, поскольку слова сейчас имеют особую силу. То, что вы услышите или узнаете, может вернуть вас в прошлое. Вы можете поставить под сомнение себя, свои прошлые действия и даже причины своих самых глубоких желаний.

Как только ретроградный Меркурий войдет в знак Скорпиона 18 ноября, вы можете почувствовать потребность отступить, чтобы найти ответы на все эти вопросы. Когда вы углубляетесь в самоанализ и раскроете свои глубокие эмоции, вы сможете различить то, что действительно ваше, а что может принадлежать кому-то другому (романтическому партнеру или члену семьи). Но сейчас не стоит спешить действовать — подходящий момент для значимых изменений наступит между 12 и 20 декабря, когда Меркурий, который сейчас находится в прямом движении, вернется к вашему знаку.

Скорпион: переосмысление финансов и самооценки

Финансовые изменения или новости, поступающие в начале ретроградного движения, могут побудить вас переосмыслить, куда вы инвестируете свои деньги, время и даже энергию. Примерно 17 ноября, когда Меркурий образует секстиль с Плутоном и войдет в ваш знак, вы можете осознать, что для построения прочного фундамента для вашей жизни необходимо внести конкретные изменения.

Хотя 19 ноября может быть напряженным, волшебные моменты могут наступить между 22 и 24 ноября. Любые изменения, внесенные сейчас, хотя и все еще потребуют от вас выйти из зоны комфорта, могут привести к тому, что вы будете двигаться вперед и проявите креативность. Ваши отношения с деньгами могут измениться к лучшему сейчас, поскольку вы решите избавиться от того, что больше не соответствует инвестициям и воплощению ваших мечтаний.

Рыбы: переориентация карьеры

Приготовьтесь к переменам, Рыбы! Меркурий начинает свое ретроградное движение в вашем карьерном секторе, путешествуя рядом с планетой-проблематиком Марсом. Сохранять спокойствие в этой буре сейчас критически важно, особенно во время встреч или электронных переговоров. Дважды и трижды проверяйте свои письменные и доставленные материалы, поскольку ретроградный Меркурий является классическим утечкой информации и потерей электронных писем. Дни между 15 и 20 ноября могут быть напряженными, что будет побуждать к переосмыслению рабочих процессов и даже целых проектов.

Вторая часть ретроградного движения будет более плавной и динамичной. Вы можете почувствовать больше сил для внедрения необходимых изменений, особенно в течение более позитивных, творческих дней с 22 по 26 ноября. К моменту возвращения Меркурия в ваш карьерный сектор (11 и 20 декабря) вы будете готовы оставить эту историю позади.

Телец: корректировка отношений

Ретроградный Меркурий известен тем, что возвращает прошлое, и для вас, Тельцы, он может возродить ситуацию, которую вы считали завершенной. И Стрелец, и Скорпион управляют двумя вашими домами отношений, а это означает, что темы, связанные с границами, близостью, преданностью и даже дружбой и товариществом, могут выйти на первый план.

Если между 9 и 12 ноября возникнет спор или серьезный разговор, следите за своими словами, поскольку они сейчас имеют огромную силу. Дни между 15 и 20 ноября могут ощущаться как жар в скороварке, поскольку пробуждается ваше желание вырваться на волю. Черная Луна в Скорпионе, появляясь на сцене, вдохновляет вас быть безоговорочно честными в отношении своих желаний и неподлежащих обсуждению вопросов. Такое смелое отношение может привести к новому началу важных отношений во время Новолуния в Скорпионе, создавая условия для будущего процветания этой связи, основанной на подлинной честности и свободе.

