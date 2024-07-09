'Решила прислушаться к нашему президенту': известная украинская журналистка заявила, что идет в декрет

Известная украинская журналистка Светлана Крюкова заявила, что идет в декрет. В настоящее время она приостанавливает журналистскую деятельность, но обещает вернуться.

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Женщина ожидает первенца. О радостной новости она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я приняла непростое для себя решение, вдохновившее часть моих читателей, а других, кто увлекался моей работой, наверное, разочарует. Решение максимально эгоистично для сегодняшнего дня, наполненное перспективой жизни, государственной важностью и глубоким чувством патриотизма", – говорится в сообщении.

Крюкова отметила, что приостанавливает журналистскую деятельность.

"Это небольшая временная пауза перед началом чего-то важного, но для меня точно не менее важно, чем то, что происходит со мной сейчас. Журналистика это такой наркотик, который останется со мной как генетический код, но на этом этапе у меня – детокс. С этого дня я больше читаю, больше рисую, гуляю по свежему воздуху, пишу романы о любви и жизни", – объяснила она.

Журналистка добавила, что решила повышать демографическую ситуацию в стране.

"Я решила сделать то, от чего уклонялась всю жизнь, шарахалась и презирала, как любая деловая женщина, укушенная феминизмом. Я решила прислушаться к нашему президенту и следовать его совету – я иду повышать демографическую ситуацию в стране. Я ухожу в декрет", – уточнила она.

Крюкова также подчеркнула, что украинцев должно быть много, поэтому она планирует "сосредоточиться на статистике".

"Не огорчайтесь, кого огорчила эта новость, и не радуйтесь, кто считал, что схожу с дистанции. Я еще попытаюсь вас удивить. Остаюсь в Киеве, хочу разделить радость материнства с любимым городом", – резюмировала она.

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