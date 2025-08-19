'Речь без слов': Фонд Рината Ахметова провел сеанс арт-терапии для детей, возвращенных из депортации

18 августа в Музее истории города Киева, в пространстве Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, состоялось особое мероприятие для детей, которых удалось вернуть из депортации из РФ. Среди участников были все члены одной семьи. Во время оккупации Харьковской области их насильно вывезли в Россию, а родителей лишили прав. Мать и тетя два года собирали документы, чтобы вернуть детей домой. Для поддержки детей Фонд Рината Ахметова организовал сеанс арт-терапии, чтобы помочь восстановить внутреннее равновесие и чувство безопасности после пережитого. Сеанс провела психолог Фонда Анна Часовникова, которая подчеркнула:

"Арттерапия – это мягкий и одновременно действенный метод психологической поддержки детей, переживших травматический опыт депортации. Она позволяет выразить эмоции невербально, снизить уровень тревожности и постепенно интегрировать пережитое в безопасной среде".

Рисование и творческая деятельность стали для детей своеобразной "речью без слов" – возможностью выразить сложные чувства, которые часто остаются запертыми внутри.

По словам Анны Часовниковой, дети, пережившие депортацию, нередко сталкиваются с ПТСР, высоким уровнем тревожности, трудностями в общении и социализации, а также с болезненным ощущением "украденного детства". Арт-терапия же помогает не только отвлечься, но и восстановить внутреннее равновесие: через цвет и форму дети постепенно учатся говорить о том, что невозможно выразить словами.

"Рисовать, лепить, играть – все это помогает ребенку прожить травму. Если в рисунках появляются страшные образы, не стоит пугаться – так ребенок преодолевает свои переживания. Эффективны также сказкотерапия, где добро всегда побеждает зло, прогулки на природе или общение с домашним любимцем", – отмечает психолог.

В этот день ребята с увлечением погрузились в творчество: кто-то рисовал солнце и цветы – символы веры в восстановление и светлое будущее. Другие изображали дороги, дома и природу – отражение ностальгии по дому и поиска безопасности.

В конце встречи Анна Часовникова отметила: подобная арт-терапия может стать полезным занятием и дома. Она не только уменьшает уровень стресса, но и развивает воображение, мелкую моторику и когнитивные навыки. Самое же важное – дарит детям ощущение радости, спокойствия и поддержки в непростой период адаптации.

Всего за годы существования программы "Ринат Ахметов – Детям" помощь получили около 6 миллионов детей.

