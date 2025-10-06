Рак молодеет. Почему ранняя онкодиагностика от FRIDA Ukraine в отдаленных громадах жизненно необходима

Миссия медицинских волонтеров FRIDA Ukraine работает в Украине с 2022 года, буквально с первых дней полномасштабной войны. За это время к миссии присоединились врачи не только со всей Украины, но и из-за рубежа. Уникальность их работы заключается в проведении выездных миссий на прифронтовые территории. В такой "поликлинике на колесах" жители отдаленных регионов за один день могут пройти базовое обследование, консультации врачей-специалистов и получить необходимые лекарства. И все это – абсолютно бесплатно. За три года работы команда провела более 64 тысяч медицинских консультаций. При этом выявление онкологических заболеваний – не редкость.

"Главная цель FRIDA – помогать людям сохранить здоровье. И когда стало очевидно, что ранняя диагностика рака в прифронтовых регионах – это вопрос жизни и смерти, было создано отдельное направление OncoCare. Очень важно, чтобы лучшие врачи могли проводить диагностику людей, лишенных войной качественной медицины, давая шанс выявить болезнь на ранних стадиях", – рассказывает Роман Гольдман, идеолог и соучредитель FRIDA Ukraine.

Онкологии молчат, когда их легче всего лечить

Фактически каждый выезд FRIDA выполнял и роль онкоскрининга. Во время обследования пациентов с жалобами на различные проблемы врачи нередко сталкивались с подозрениями на онкологию.

"Мы знаем, что онкологии обычно молчат. Они очень редко проявляют себя на начальных стадиях и только когда болезнь уже запущена, начинают появляться симптомы. Поэтому даже когда люди обращались к нам с жалобами на другие проблемы, во время осмотров мы все чаще обнаруживали онкологию. Такие моменты никогда не являются радостными, но как врачи мы облегченно выдыхаем, потому что понимаем: человек пришел к нам вовремя, и мы можем провести алгоритм обследования и направить его дальше", – объясняет Владислава Романюк, руководитель FRIDA Ukraine.

С ростом количества выявленных онкологических заболеваний стало очевидно, что эту задачу нельзя оставлять в общем потоке – ей нужно отдельное, пристальное внимание. Поэтому летом 2025 года в FRIDA появилось направление — OncoCare, ориентированное исключительно на раннюю диагностику онкологии. Выезды происходят на эксклюзивном для Украины OncoBus – специально переоборудованный автобус, который является мобильной амбулаторией, в которой одновременно ведут прием до восьми врачей-волонтеров.

"Миссии OncoCare на 100% посвящены только онкоскринингу. Если в нашей стандартной миссии мы можем принять до 200 пациентов, здесь – не более 50. Ведь каждый врач осматривает каждого пациента на предмет рисков с головы до пят", – объясняет Владислава.

Команда OncoCare всегда междисциплинарная: в выезде участвуют гинекологи, уролог, дерматолог, эндокринолог, хирург, который может выполнять биопсии, врач УЗИ, клинический онколог или терапевт, а также обязательно психолог. Каждый выезд начинается с триажа – пациенты проходят первичный опрос и заполняют две анкеты: общеонкологическую с большим количеством вопросов по различным органам и системам, а также отдельную гендерно-специфическую – для мужчин это анкета урологического здоровья, для женщин – анкета с акцентом на гинекологическое здоровье. Это помогает команде сразу увидеть возможные риски и выстроить маршрут дальнейших обследований в рамках миссии.

Среди обследований, которые можно пройти в OncoCare, – ультразвуковая диагностика, кольпоскопия, жидкостная цитология (золотой стандарт исследования на онкологию шейки матки) для женщин, консультации узких специалистов и патогистологическое исследование биоптатов. Отдельное направление работы – мужское здоровье: обследование уролога, беседы о профилактике и анализ ПСА (простат-специфического антигена). Эти исследования команда выполняет благодаря партнерству с медицинской лабораторией ДІЛА. Все исследования для пациентов бесплатные, а результаты они получают конфиденциально и с объяснением следующих шагов.

Цель команды – чтобы пациент сразу получил ответы, а не новые вопросы. Окончательно подтвердить или опровергнуть диагноз невозможно сразу, но первый шаг – это биопсия, без которой ни одно онкологическое заболевание не может быть установлено.

"Мы можем выполнить биопсию прямо на месте. Весь материал сразу доставляется в лабораторию, и мы получаем официальное заключение. Это позволяет на 90% закрыть вопрос: есть патология или нет, и какие шаги нужны дальше", – объясняет Владислава Романюк.

При необходимости пациента направляют дальше по системе НСЗУ – через семейного врача на более углубленные методы обследования или лечения.

Своевременный скрининг – это о будущем Украины и здоровые новые поколения

OncoCare имеет прежде всего просветительскую роль. Врачи объясняют пациентам, на какие симптомы следует обращать внимание, какие обследования следует проходить профилактически, что можно сделать уже сейчас, а что требует дальнейшей диагностики.

Несмотря на то, что врачи во время миссий не ставят окончательный диагноз "рак", сама информация может вызвать у пациентов сильные эмоции. Чтобы люди могли воспринять ее спокойно и получить поддержку, рядом всегда работает психолог.

Медицинский координатор направления Марина Котлобай добавляет: "Мы хотим не только осматривать, но и учить: когда, как и для чего проходить профилактику. Раннее выявление – это самый большой шанс на успешное преодоление болезни".

Другое важное измерение – забота о будущем поколении.

"Мы думаем о будущем семей и рождаемости, особенно когда многие наши мужчины служат на фронте, – отмечает Владислава Романюк, – Это вклад в сохранение фертильности и здоровой рождаемости".

В определенном смысле OncoCare продолжает "традицию" направления Women Care, которое с первых дней работы FRIDA было одним из главных. Сегодня женщины во время выездов OncoCare проходят полный спектр необходимых обследований. Важно, что все происходит в комфортных условиях — с заботой о моральном и физическом состоянии пациентки.

"На прифронтовых территориях врачей и ресурсов стало критически меньше, и когда женщины приходят к нашим гинекологам впервые за восемь лет, становится понятно, почему онкологию выявляют так поздно. Именно поэтому миссии FRIDA – это шанс предотвратить болезнь и спасти жизнь", – подчеркнул соучредитель FRIDA Ukraine Марк Невяжский.

Пилотные выезды в отдаленные регионы: цифры впечатляют

Официальный старт уникального направления OncoCare состоялся с июльской миссии в селе Хоробичи Городнянской общины на Черниговщине. За два дня 40 пациентов получили около 400 медицинских услуг, в том числе почти 150 ультразвуковых исследований.

"Нашей целью было выявить онкологические заболевания на ранней стадии – и, к сожалению или к счастью, это удалось. Я удалила одно злокачественное новообразование кожи, мы взяли ряд анализов. Люди, которые годами не имели доступа к профессиональной помощи, наконец получили осмотры, рекомендации и поддержку", – рассказывает Ирина Власенко, дерматолог и капитанка миссии в Хоробичи.

Второй выезд OncoCare осуществили также на Черниговщину, однако в другую – Корюковскую – громаду. Онкоскрининг прошли 62 пациента, в том числе и возраста 80+. Среди этой возрастной группы есть привычка пренебрегать профилактическими осмотрами, поэтому это большое достижение команды. Почти у каждой женщины была выявлена гинекологическая патология. Что только подтверждает: превенция и регулярные осмотры должны стать новым стандартом.

Официальному запуску направления предшествовали шесть пилотных выездов в Киевскую и Черниговскую области. Они показали, насколько "тихой" может быть онкология на ранних стадиях: команда приняла 229 пациентов и предоставила почти 2000 медицинских услуг, среди которых 126 цитологических мазков и 29 тестов ПСА; у 25 человек выявлены вероятные признаки онкопроцесса — все направлены на дообследование. Предварительные оценки в отдельных локациях показывали, что доля потенциальных нововыявлений может достигать до 7% от общего количества жителей.

"Онкология на ранних стадиях не болит. И именно тогда ее легче вылечить. Мы хотим не только осматривать, но и учить: когда, как и для чего проходить профилактику", – говорит Марина Котлобай.

Перед запуском проекта часть команды была отправлена на стажировку в Израиль. С 1 по 15 июня 2025 года семь украинских врачей-волонтеров FRIDA Ukraine проходили обучение на базе ведущих клиник — медицинского центра имени Сураски (Ихилов) в Тель-Авиве и медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомере. Программа включала ознакомление с самыми современными методами ранней диагностики, в частности техниками взятия биопсий и современными протоколами лечения.

Рак молодеет

Владислава Романюк работает врачом-гастроэнтерологом и руководителем центра лечения и реабилитации для военных в клинике "Оберіг". Онкопатологии она видит и в повседневной работе. На собственном профессиональном опыте констатирует неприятную правду: рак молодеет.

"В своей работе я всегда подчеркиваю проведение скрининговой гастроскопии и колоноскопии, потому что, к сожалению, наши люди еще не привыкли к мысли, что ее надо сделать даже тогда, когда ничего не беспокоит. Для меня это очень важный момент: я оставляю несколько минут, чтобы объяснить, как все происходит. Это не страшно, не больно, но чрезвычайно важно. Потому что именно это может спасти жизнь", – уверена Владислава.

По ее словам, онкологию все чаще обнаруживают у молодых людей, в частности, у военных, которые попали на лечение по другим причинам.

"У ребят 30–35 лет мы, например, случайно обнаруживаем онкопатологию щитовидной железы. Это нельзя назвать радостью, но важно, что мы смогли найти проблему, зафиксировать и начать помогать. Ведь эти люди, из-за службы, никогда бы самостоятельно не добрались на обследование. Поэтому такие случаи — еще один сигнал, что медлить или воспринимать рак болезнью возраста 50+ опасно. Мы должны менять отношение к ранним скринингам уже сейчас", – заключает она.

FRIDA приглашает участвовать в OncoCare всех неравнодушных: врачей-онкологов, семейных врачей, специалистов УЗИ, гинекологов, урологов, дерматологов, эндокринологов и психологов — к волонтерской команде; бизнес и благотворительные организации – к партнерству, которое непосредственно конвертируется в спасенные жизни.

"Уникальность нашего проекта в том, что мы делаем качественную современную медицину доступной не только в крупных городах, но и там, где люди годами были лишены какой-либо медицинской помощи. И кроме медицинской и просветительской составляющей, у нас есть еще одна – гуманитарная. Люди должны знать, что важен каждый человек, никто не останется брошенным без внимания и помощи! Вся наша команда готова бороться за право каждого на жизнь и здоровье!", – заключает Роман Гольдман, соучредитель FRIDA Ukraine.