Пять ошибок в интерьере, которые допускают все: их можно избежать

Самостоятельная организация интерьера либо преображение дома с помощью дизайнера часто ставит людей перед сложным выбором. Казалось бы, мелкие детали, которые незначительно влияют на интерьер, в конечном итоге могут испортить комфорт и уют доме.

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Чтобы избежать дизайнерской катастрофы, дизайнеры регулярно делятся полезными советами и лайфхаками. OBOZ.UA также решил узнать, какие ошибки чаще всего люди допускают в интерьере, и как их можно избежать.

Экономия на мебели

По словам дизайнера интерьера Кэти Куо, главная ошибка в дизайне дома – это экономия на качестве основных предметов мебели, таких как диваны, кресла, кровати и обеденные столы. Она советует потратить больше денег в краткосрочной перспективе на высококачественные основные предметы, которые, выдержат испытание временем, чем покупать низкокачественную мебель, которую неизбежно придется заменить через несколько лет.

Кроме того, дизайнер отмечает, что такой предмет интерьера, как диван, должен не только хорошо выглядеть, но и обеспечивать комфорт и удобство при использовании на протяжении многих лет.

Неудачное оформление окон

Одна из главных ошибок, которую допускают многие люди, – это недооценка того, насколько эффектным может быть оформление окон. Дизайнер интерьера Реган Биллингсли рассказала, что слишком длинные, слишком короткие, неплотные или висящие на неправильной высоте шторы могут создать ощущение незавершенности пространства и нарушить визуальный поток комнаты.

Дизайнер утверждает, что шторы должны едва касаться пола, чтобы получить элегантный и изысканный вид. Также не стоит уменьшать высоту и длину гардины, чтобы в итоге не получился эффект маленького пространства. Высокая и широкая гардина поможет сохранить ощущение открытости комнаты.

Использование маленьких ковров

Когда дело доходит до ковров, неправильный размер может действительно сделать комнату нецелостной. Дизайнеры утверждают, что ковры маленького размера могут визуально нарушить равновесие комнаты, словно острова, плавающие в пространстве.

Поэтому чтобы создать приземленный и целостный вид, ковры должны закреплять мебель, при этом все четыре ножки каждого предмета должны опираться на них. Если у вас есть маленький ковер, рассмотрите возможность положить его поверх большего нейтрального ковра. Такой подход сохраняет ощущение открытости, демонстрируя при этом оба предмета интерьера.

Покупка предметов интерьера в одном магазине

Покупать всю мебель и декор исключительно в одном магазине, безусловно, легко, но это не лучший способ подобрать хороший интерьер. Комната должна быть комфортной, а не напоминать выставочные залы из магазина.

Дизайнеры советуют добавлять к современным предмета винтажные, семейные или ремесленные предметы. Поэтому не стоит торопиться при декорировании или ремонте. Важно изучить все варианты, чтобы создать красивое пространство, в котором вы захотите жить долгое время.

Заполнение всего пространства стены мебелью

Обычная практика расставлять мебель у каждой доступной стены может сделать пространство жестким и непривлекательным. Чтобы способствовать создать более теплую атмосферу, попробуйте отодвинуть мебель от стен, оставив немного места. Такой подход способствует более интимной и комфортной рассадке, одновременно улучшая поток и взаимодействие в комнате.

Если вы не уверены, потратьте немного времени на то, чтобы спланировать, где будет располагаться каждый предмет мебели, используя малярную ленту, чтобы создать контур на полу. Этот простой шаг поможет вам визуализировать планировку и гарантирует, что ваша комната будет и стильной, и удобной.

Ранее сообщалось, что кожаная мебель – это рациональное и изысканное решение для интерьера. Цвета и стиль могут меняться, но кожа придает простой и элегантный акцент комнате. Чтобы сохранить привлекательный эстетический вид, важно ухаживать за мебелью, что также будет способствовать прочности и долговечности.

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