'Пункты несокрушимости' Ukrnafta работают: как найти ближайший

В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, обесточено значительное количество потребителей в городе Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Чтобы стабилизировать ситуацию, в указанных регионах сейчас аварийные отключения. Сейчас энергетики работают, чтобы восстановить стабильное электроснабжение.

Все наши 663 АЗК продолжают работать – там можно заправить машину, а также приобрести топливо для генератора.

360 АЗК работают в режиме "пунктов несокрушимости": там установлены дополнительные генераторы и есть возможность:

– согреться;

– выпить горячего чая или кофе;

– зарядить телефон;

– получить доступ к интернету.

Берегите себя и своих близких!

Адреса пунктов несокрушимости на АЗК UKRNAFTA по ссылке.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.