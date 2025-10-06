Полнолуние в Овне: чего ожидать и как нужно себя вести

Означая важную середину астрологического года, полнолуние в Овне 6 октября побуждает нас подвести итоги за последние шесть месяцев нашей жизни. Вспомните о воплощенных намерениях или целях, а также подумайте, над чем стоило бы поработать тщательнее.

Если вы чувствуете себя менее мотивированными относительно целей, к которым больше не чувствуете страсти, позвольте себе начать сначала. Энергия Овна – это новое начало и подпитка внутреннего огня, пишет OBOZ.UA.

Солнце и луна стоят отдельно во время этого астрологического события, что облегчает избежание отвлекающих факторов. Позвольте себе целенаправленно двигаться, сосредотачиваясь на одном или двух делах.

Вам нужно будет найти баланс, чтобы усилия привели к успеху, и лелеять слишком большое количество мечтаний одновременно может быть именно причиной неудач. Не отказывайтесь от поддержки, доверьтесь близким, на которых можете положиться, и будьте открытыми.

Хотя вам нужно будет серьезно отнестись к процессу самореализации, важно также поощрять близких. Солнце в Весах подчеркивает сложность, которая формирует наши самые ценные отношения, призывая всех нас активизироваться как семья, друзья и другие люди.

Романтические связи будут особенно важными. Убедитесь, что вы и ваш любимый человек выделяете достаточно времени друг для друга, особенно когда растут внешние требования. Если увеличение работы или обязанностей вызывает волнение или трудности с поиском времени для общения, решите проблему, прежде чем она выйдет из-под контроля. Даже небольшие моменты нежности могут иметь значение для близких, поэтому будьте внимательны и предлагайте комплименты, ласку и любящие жесты в течение этого времени.

Добавляя слоев к общей атмосфере этого полнолуния, Уран и Нептун образуют тригон над головой. Между тем Меркурий и Плутон создают напряжение, поскольку наращивается сложный квадрат. Мгновенные связи будут устанавливаться, поскольку Вселенная добавляет заряд к социальным взаимодействиям. Хотя вам следует постепенно снижать уровень защиты и защищать свои самые уязвимые тайны, пока у вас не будет возможности по-настоящему узнать кого-то. Трудности в интимной динамике также обостряются, что может привести к разрушительным моментам излома. Остерегайтесь ревности, политических расколов или борьбы за власть, найдите время для размышлений, прежде чем отвечать, вместо того, чтобы поспешно реагировать, если возникают проблемы.

Хотя Луна может принести несколько вызовов, Вселенная в конце концов стремится возродить огонь, который погас. Найдите лидера в себе и будьте более инициативными. Могут быть моменты, когда вы вынуждены действовать инстинктивно, но старайтесь не ставить под сомнение решения, которые нельзя отменить. Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом, перегруппируйтесь в настоящем, глядя в будущее.

