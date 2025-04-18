Подготовка граждан к противодействию врагу: в Украине появятся центры подготовки к национальному сопротивлению

В Украине стартует создание центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, которые будут действовать во всех регионах страны. Кабинет Министров уже принял соответствующее постановление, регламентирующее процесс их создания и определяющее требования к работе этих центров.

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Как сообщается на сайте Офиса Президента, такое решение было принято на основе доверенности Владимира Зеленского, которое он дал во время встречи с представителями гражданского общества.

Должностное лицо Ирина Верещук отметила, что подготовка гражданских граждан к противодействию врагу является важным элементом обороноспособности Украины и ключевым фактором сдерживания агрессора. Это также значительно укрепляет стойкость и сплоченность общества.

Этот документ был подготовлен при поддержке, заместитель руководителя Офиса Президента, и при участии представителей Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Сил территориальной обороны, областных администраций и волонтерских организаций. Руководители центров будут выбирать областные советы на основе представлений от ОВА.

Кроме того, областные администрации будут не только назначать руководителей центров, но и отвечать за контроль их деятельности и отчитываться перед Министерством обороны.

Программу подготовки разрабатывают Силы территориальной обороны, а основными инструкторами станут ветераны.

Инструкторы по национальному сопротивлению пройдут обучение и сертификацию в учреждениях высшего военного образования, чтобы эффективно готовить гражданских к защите страны.

Как сообщал OBOZ.UA, о создании в Украине сети центров подготовки к национальному сопротивлению впервые заговорили в феврале 2025 года. Указывалось, что на первом этапе планируется найти инструкторов из числа ветеранов и волонтеров.

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