Под Киевом врач отказалась госпитализировать пенсионера, утром его не стало: медики свою вину отрицают, а дочь пошла в полицию

В Вышгородской центральной районной больнице под Киевом врач неотложной помощи отказалась госпитализировать 76-летнего мужчину. На следующее утро пациент умер, так и не дождавшись помощи. Однако в самой больнице своей вины в этой истории не видят. Напротив, уверяют, что соблюдали все стандарты оказания медицинской помощи, и обвиняют дочь пациента в психологическом давлении.

Врач отказала в госпитализации

Напомним, 7 августа Елена Цимбаленко привезла своего пожилого отца Александра Шаповала в кабинет неотложной помощи Вышгородской центральной районной больницы под Киевом. Три дня Александру Евгеньевичу было плохо, скорая помощь приезжала, померяла давление и причин для госпитализации не нашла.

Пенсионеру становилось все хуже. У него была онкология, однако после перенесенной операции он находился в ремиссии. Дочь утром 7 августа отвезла отца в больницу, но ему было настолько плохо, что дальше крыльца он идти не мог.

Елена просила врача Нину Горницкую принять Александра Евгеньевича и госпитализировать его. Молодая врач отказывалась, поскольку не было направления от семейного врача. Дочь поясняла, что их семейный врач уже закончила прием, а попасть к ней можно было только в порядке живой очереди. Больной пожилой человек уже был не в состоянии сидеть в коридоре.

Горницкая соизволила осмотреть больного, для этого посоветовав Елене взять каталку и довезти беспомощного отца к ней в кабинет. Во время осмотра Горницкая обнаружила, что у Александра Евгеньевича онкология.

После осмотра молодая врач заявила, что никаких причин для срочной госпитализации у пациента нет. И как дочь ни уговаривала медиков, это никак на них не повлияло. Вскоре Горницкая развернулась и ушла.

На наш запрос генеральный директор этого медицинского заведения Иван Клюзко прислал ответ. В нем говорится, что у 76-летнего пациента было давление 120/70, пульс 72, сатурация 98, температура 36,7.

"Общее состояние оценено как стабильное, без явных признаков острого критического состояния, которое требовало бы немедленной госпитализации", – говорится в ответе больницы.

Такое впечатление, что речь идет не об умирающем пенсионере, а о молодом и здоровом мужчине.

Кроме того, директор выражает недовольство тем, что Елена Цимбаленко вела видеосъемку того, что происходило в кабинете неотложной помощи.

"Во время пребывания в отделении дочь проводила видеофиксацию врача и персонала без разрешения. При этом она оказывала психологическое давление на медицинского сотрудника, вела себя некорректно", – отмечается в ответе.

Надо отметить, что если бы не это видео, то доказать то, как медики отворачивались от умирающего человека, проявляли равнодушие, было бы сложно.

"Врач придерживалась стандартов"

Также в официальном ответе говорится о том, что врач увидела у пациента стому и обнаружила онкологию. Поэтому посоветовала обратиться к семейному врачу, онкологу для оформления направления на госпитализацию в профильное отделение.

Также в Вышгородской больнице уверяют, что врач не ушла, а "вышла уточнить состояние других пациентов", а вот "заявительница не дождалась дальнейших действий, забрала пациента и оставила больницу". Каких именно действий не дождалась Елена, в ответе также не уточняется.

"Врач придерживалась стандартов предоставления медицинской помощи", – уверяет Клюзко.

Сейчас Елена Цимбаленко подала заявление в полицию на действия медиков и освещает эту историю на своей страничке в Facebook.

"Конечно, не без труда. Только благодаря огласке мне удалось открыть дело в полиции. Я уже была у следователя, он меня опрашивал. Как выяснилось, исчезла моя флешка с видео. Но я все показала и вновь отправила видео. Следователь сказал, что они будут опрашивать персонал этой больницы, изымать медицинские документы. А далее будут проводить медицинскую экспертизу. Мне остается ждать", – сообщила OBOZ.UA Елена Цимбаленко.

Мы также следим за этой историей.