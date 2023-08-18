Недавно відвідував свого Брата, якого з нами вже немає і заодно десятки тисяч Братів, які майорять тепер в небі синьо-жовтим стягом.

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Спіймав себе не думці, що через рік-два про них забудуть і їхні могили заростуть бур’яном, та будуть закиданні побутовим сміттям, чому я в цьому так впевнений ? Да, тому що проїхався по кладовищах і побачив сотні могил наших предків, які вже покрились тим сміттям, потім острів чистоти єврейське кладовище з підстриженим газончиком і охайними пам’ятниками без нагороджених совдеповських огорож на могилах, далі знову сміття і під ним наші предки потім острів чистоти, мусульманське кладовище, також чисте, охайне, і знову сміття.

Дико дивитись, що не релігійна громада, ні мерія, ні комунальники, не можуть призвести до порядку пам’ять про наших, чи вони вже не наші?

До речі це Дніпро, але ситуація з кладовищами така в кожному населеному пункті, і ця цвинтарна мафія, яка продає клаптики і послуги під поховання повинна або доброчинно виконувати свої послуги і вбирати кладовища якщо нікому вбирати на могилах, а ми як нація, яку знає весь світ і яка хоче, щоб нас поважали, має вперше чергу поважати себе і своє минуле.