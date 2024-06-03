Ожидается большой всплеск энергии: как увидеть Парад планет и чем он опасен

С 3 по 6 июня 2024 года состоится уникальное астрономическое событие – большой парад планет. Шесть планет, а именно Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, встанут в ряд.

Это событие обычно сулит за собой масштабные события или даже катаклизмы, ведь происходит большой всплеск энергии. Как рассказал ведический астролог Роман Тэос, сам парад случится в ночь с 5 на 6 июня, однако визуальное выравнивание планет начнется 3 июня.

Расположение планет

Желтоватый Сатурн, который легко заметить, ведь он будет самым ярким среди других планет и звезд, можно будет увидеть невооруженным глазом в созвездии Водолея.

Нептун будет расположен в соседнем созвездии Рыб, но вам понадобится мощный бинокль, чтобы увидеть его. Также в созвездии Рыб, но несколько позже взойдет Марс, отличающийся красным свечением.

Ближе к рассвету на восточном горизонте появятся Уран, Юпитер и Меркурий. Все три планеты будут расположены в созвездии Тельца. Юпитер будет достаточно ярким, чтобы увидеть его невооруженным глазом, но Меркурий расположен слишком близко к Солнцу, поэтому его и Уран лучше рассматривать через оптику.

Как отметил Роман Тэос, в это время происходит очень большой всплеск энергии. В знаке Тельца парад планет может нести за собой обманы или провалы в финансовой системе.

Что нельзя делать в период парада планет?

Астролог дал несколько важных запретов в период парада планет с 3 по 6 июня 2024 года:

– не инвестируйте никуда свои средства;

– не поддавайтесь на эмоции;

– не давайте и не берите в долг;

– не совершайте крупных покупок;

– не играйте в азартные игры.

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