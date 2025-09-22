От юмора до свободолюбия: проект 'Архетип нации' исследовал характерные черты украинцев

Проект "Архетип нации" подготовлен при поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Культура во время войны".

Сегодня, когда Россия в очередной раз хочет уничтожить Украину как независимое государство и украинцев как нацию, как идею, сверхактуальным для нас становится понимание себя, своих ценностей и целей.

"Архетип нации" – это мультимедийный проект, который исследует основы украинской национальной идентичности. Какими мы были, какими стали, какими мы должны и можем быть?

Автор и ведущий Ник Лисицкий – писатель, председатель общественной организации "Волшебный мир UA" ищет ответы на эти важные вопросы в фольклоре, мифологии и в разговорах с гостями – яркими представителями нашей нации. Среди них: Андрей Зелинский, Валерий Маркус, Евгений Клопотенко, Андрей Козинчук, Валерия Абдал, реперка Блекфиш, Петр Мага, Раиса Заклецкая и другие.

Первый сезон проекта состоит из 12 выпусков, которые можно будет не только смотреть, но и слушать и читать. Первые 4 выпуска уже доступны на YouTube, подкаст платформах и сайте https://an.magicworld.com.ua, а до середины октября выйдет еще 8 выпусков.

Ник Лисицкий, автор и ведущий: "Мифология и фольклор являются основой национальной идентичности, той основой, которая формирует самобытность нации, сохраняет ее ценности и позволяет выстоять даже в самые трудные времена. Сегодня, в напряженной борьбе с врагом, наша нация продолжает развиваться и формироваться. Теперь, когда о нашей стойкости и свободолюбии, о героизме наших воинов узнал весь мир, мы можем рассказать о себе. Но для этого нужно прежде всего самим понять, какие мы есть. В проекте "Архетип нации" мы ищем ответы на вопросы "Какие мы - украинцы?" и "На каких ценностях основывается наша нация"? Делаем это, исследуя фольклор и общаясь с известными личностями, а также приглашаем всех желающих присоединиться к обсуждению, ведь это именно тот случай, когда важно каждое мнение. "Архетип нации" создается по методологии "трансмедийного сторителлинга", то есть каждую тему мы раскрываем с помощью различных типов контента: видео-интервью с гостями, аудио-записей фольклорных произведений и научно-популярных эссе.

Каждый выпуск нашего проекта посвящен одной из ценностей, характерных для украинской нации, одному из элементов нашей идентичности: справедливости, свободолюбия, эмоциональности, и другим. Всего в первом сезоне запланировано 12 выпусков."

Евгений Клопотенко – об укоренении и традициях: "Через историю моей семьи хорошо видно, как Советский Союз и Российская империя повлияли на украинцев. В детстве моя семья была типичной постсоветской. Мы не праздновали Рождество или другие праздники, не имели особых традиций. Но мне всегда хотелось чего-то большего, и я начал это искать. Впоследствии узнал, что моя бабушка на Пасху пекла огромный хлеб, а потом делилась им со всеми. Или как она запекала мясо в глине. Это было частью маминых детских воспоминаний. Тогда я понял, что у мамы были свои семейные традиции. Благодаря этому, я начал многое осознавать и открывать для себя украинское с большим интересом."

К участию в проекте было привлечено фольклористку Марину Демедюк – кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника отдела украинской литературы Института украиноведения имени Ивана Крипякевича Национальной Академии Наук Украины.

Марина Демедюк, консультант проекта "Архетип нации": "Настоящим вызовом стал процесс отбора ценностей, которые формируют украинский национальный характер. Некоторые из них вырисовывались сразу и их присутствие в текстах не вызывало возражений. Чтобы очертить и визуализировать ряд других нужно было не только умение анализа фольклорных произведений, но и более широкое видение национальной культуры и понимание исторической преемственности. Проект важен прежде всего тем, что позволяет показать уникальность украинского характера, в котором часто сочетаются противоположности. Убеждена, что нужно проговаривать как положительные, так и иногда негативные черты украинцев, чтобы понять, куда двигаться дальше, а что оставить в прошлом. Важно, что инициатива появилась во времени российско-украинской войны – экзистенциальный момент для украинства, когда изучение собственного прошлого (как письменной, так и устной традиции) и презентация себя миру является ключом к формированию образа украинства как величественной нации с мощной культурой."

В первом сезоне проекта "Архетип нации" зрителей ждет двенадцать выпусков, посвященных ценностям, характерным для украинской нации:

Часть 1 : Укорененность (Евгений Клопотенко), Эмоциональность (Андрей Козинчук), Благоразумие (Андрей Зелинский), Справедливость (Валерий Маркус)

Укорененность (Евгений Клопотенко), Эмоциональность (Андрей Козинчук), Благоразумие (Андрей Зелинский), Справедливость (Валерий Маркус) Часть 2: Взаимопомощь, Свободолюбие, Идеализм, Самовыражение

Взаимопомощь, Свободолюбие, Идеализм, Самовыражение Часть 3: Изобретательность, Демократичность, Любовь, Чувство юмора

Каждый выпуск состоит из трех частей:

научно-популярное эссе, в котором фольклорист Марина Демедюк исследует представленность соответствующей ценности в украинском народном творчестве и культурной традиции;

фольклорного произведения, отражающего эту ценность;

и интервью в котором ведущий Ник Лисицкий вместе с гостем обсуждают значение ценности в жизни современных украинцев.

Фольклорные произведения в исполнении известных актеров

К озвучиванию фольклорных произведений, представленных в проекте, были привлечены известные украинские актеры:

Михаил Войчук – украинский актер театра, кино и дубляжа, диктор, телерадиоведущий, Заслуженный артист Украины.

– украинский актер театра, кино и дубляжа, диктор, телерадиоведущий, Заслуженный артист Украины. Екатерина Артеменко – артистка Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, актриса кино, певица, композитор и автор песен.

История проекта

"Архетип нации" стал логическим продолжением проекта Волшебный мир.UA – первой в Украине инициативы, которая комплексно подошла к вопросу популяризации украинской мифологии. С 2020 года команда проекта создала ряд культурных продуктов и получила сотни положительных отзывов не только из Украины, но и от украинцев за рубежом – из США, Канады, Франции, Италии, Японии и в медиа, а также – более 1,5 миллиона просмотров на платформах YouTube и Facebook.

Государственная поддержка

"Архетип нации" подготовлен при поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Культура во время войны". Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов проекта, а его содержание не является официальной позицией фонда.

Медиапартнеры проекта: Вечерний Киев, Depo.ua, Dsnews, Oboz.ua.

