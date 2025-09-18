Собаки как терапевты: чем уникален новый кинологический центр Нацполиции

На Киевщине заработал самый большой и самый новый кинологический центр в Европе. Его построили на окраине города Буча для Главного управления полиции Киевской области. Предыдущий центр кинологов был уничтожен российскими снарядами в 2022 году.

Видео дня

Новый центр возвели на пожертвования американского мецената Говарда Баффета. Теперь здесь есть сверхсовременная ветеринарная клиника, тренировочные площадки и утепленные вольеры. Кроме этого, в центре есть специальная зоны для реабилитации раненых военных и место для занятий канистотерапией.

Новый кинологический центр расположен на берегу живописного озера. Во время строительства здесь укрепили берег водоема, возвели несколько мест для отдыха.

До этого кинологический центр Главного управления Национальной полиции в Киевской области был расположен в Ирпене. Но в 2022 году он был уничтожен российскими снарядами. В административное здание прилетел снаряд, помещение выгорело. Собак удалось спасти работникам, которые вывозили их под обстрелами.

В новом центре оборудовано 80 вольеров, крытая тренировочная площадка, полоса препятствий. Также есть большое укрытие со спортзалом.

Встречает посетителей бронзовая скульптура кинолога, его служебной собаки и ребенка рядом. Это точная копия памятника, который стоит возле кинологического учебного центра полиции штата Иллинойс. Скульптуру изготовили в США и доставили в Украину.

Американский меценат Говард Баффет в молодости служил в полиции кинологом с псом по имени Болек. С тех пор он взял под опеку кинологические службы полиции США. В 2022 году Баффет решил помочь украинским коллегам, когда узнал об уничтоженном кинологическом центре под Киевом

''Баффет понимает собак и службу. Именно поэтому он настолько искренне присоединился к проекту. Он не просто профинансировал строительство – он привлек американских коллег, помог наладить кооперацию между нашими кинологами и США. Это показывает, что для него этот центр – не просто здание, а продолжение личной традиции службы рядом с собакой'', – говорит заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Именно при его содействии, когда он еще был начальником полиции Киевской области, начали восстанавливать центр. Сегодня здесь содержат 53 собаки, работает 48 человек – кинологи, ветеринары или повара.

Сейчас в центре есть породы бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров, кокер-спаниелей и другие. Собак готовят к классическим направлениям – поиск взрывчатки, наркотиков, пропавших людей.

Кроме этого, в центре есть специальная зона для реабилитации раненых военных и место для занятий канистерапией. Здесь под наблюдением специалистов проходят занятия по эмоциональной поддержке с участием собак центра.

"Контакт с собакой помогает тем, кто пережил плен или тяжелые травмы. Они часто не доверяют людям, даже врачам, потому что подсознательно воспринимают их как угрозу. А собака становится тем мостиком, который позволяет открыться. Бывали случаи, когда боец просто обнимал собаку и долго плакал. Это становится переломным моментом для его реабилитации", – рассказывает начальница кинологической службы Нацполиции Светлана Коломиец.

Участие в программе принимают только те псы, которые любят людей.

''Если животное не тянется к человеку, работать с ним будет чрезвычайно сложно и даже опасно. У нас даже есть маленькая собака, которая никому не дается погладить сразу. Но она также играет важную роль - это как пример того, что мы не можем получить все сразу'', – рассказывает эксперт по реабилитации центра Екатерина Беляева.

Современная ветеринарная клиника здесь работает круглосуточно. Работает трое врачей: один находится на постоянной смене ежедневно, а еще двое дежурят посменно. Есть операционная и комната для реабилитации четвероногих.

''У нас есть Aqua-runner – специальная беговая дорожка с водой для восстановления собак после травм или даже интенсивных тренировок, – рассказывает врач-ветеринар центра Александр Шупик.

''Собаки постоянно в движении, тренируются, играют, и бывает всякое. Иногда глотают части своих игрушек. Это нечасто, но случается. Приходится проводить оперативные вмешательства. Иногда возникает потребность в удалении опухолей, особенно у старших животных. Такие случаи болезненны, но мы с ними справляемся''.

В центре восстанавливают еще одну важную функцию – племенную. До 2022 года, у полиции Киевской облсти был собственный питомник, но после обстрелов предыдущего центра он фактически перестал существовать. Теперь его работу восстанавливают в полном объеме.

''Здесь теперь будет базовый питомник Национальной полиции. Здесь выращивают щенков, которых затем передают в кинологические подразделения по всей Украине. Мы уже имеем малых, которые родились совсем недавно. Они станут будущими служебными собаками – детекторами, розыскными или терапевтами'', – рассказывает Светлана Коломиец.

Особенность новых подходов здесь – служебные собаки находятся здесь на полном государственном обеспечении не только во время активной службы, но и после нее. Четвероногие остаются под опекой и после ''отставки'' и живут здесь фактически до смерти.

По данным полиции, с начала полномасштабной войны было совершено почти 60 тысяч выездов на места происшествий. Применение собак способствовало раскрытию более 44 тысяч уголовных правонарушений. С помощью собак обнаружено более 9 тысяч взрывных устройств и почти 4 тысячи единиц оружия.

В кинологическом центре говорят, что у них открыты двери. Здесь нужны ветеринарные врачи, специалисты по дрессировке, инструкторы, уборщики, повара. Главный критерий – любовь к собакам. Анкеты можно оставлять на сайте Национальной полиции.