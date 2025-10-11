Одна из самых известных бразильских писательниц Елена Колодий: дочь украинских эмигрантов первой волны

Елена (Хелена) Колодий – одна из самых известных представительниц бразильской литературы – тесно связанна с украинской диаспорой страны: украинская и бразильская поэтесса, переводчик, автор целой серии поэтических сборников – всего их вышло около двадцати. Колодий также первая женщина, сочинявшая произведения в жанре хайку – небольшие стихотворения с глубоким, проникновенным смыслом.

В своем творчестве Колодий, о чем бы она ни писала – о жизни, природе, общечеловеческой солидарности или беспокойстве своей души, по мнению литературоведов и историков, подчёркивала свою связь с Украиной и ее народом – его историей, культурой и, особенно, стремлением к свободе и независимости. Они также отмечают ее огромный словарный запас, в частности – прилагательных и слов-символов, которые позволяли ей кратко, но при этом максимально емко выражать не только мысли, но и чувства, которые испытывали – и испытывают – ее читатели и поклонники. "Я не хожу по улицам, – писала о себе Елена. – Я хожу в свете луны, разговаривая со звездами".

Дочь эмигрантов первой волны

Елена Колодий родилась 12 октября 1912 года в городке Круз-Машадо, расположенном в одном из южных штатов Бразилии, Парана, который облюбовали украинцы, на рубеже XIX и ХХ веков бежавшие за океан в поисках лучшей доли. Ее родители, Михаил – в эмиграции ставший Мигелем – Колодий и Виктория Шандровская, приехали в Южную Америку из украинской Галичины в составе первой волны эмигрантов. Они попадали в Бразилию по австрийским паспортам и трудолюбивых украинцев принимали охотно – правительство страны привлекало их на строительство железных дорог, всего за девять лет – с 1905 по 1907 годы – на другом континенте поселилось девять тысяч выходцев из Украины. Среди них были и Михаил (приехал в Бразилия в 1894 году) с Викторией (прибыла в 1911 году), которые познакомились и поженились уже на новом месте.

Наследственная тяга к культуре

В стране, которая поначалу была им чужой, украинцы старались не только держаться вместе, но и сохранять свои традиции и культуру. Огромную роль в этом процессе играло общество "Просвіта", при помощи и содействии которого открывались украинские школы и библиотеки, создавались кружки художественной самодеятельности. Отец Елены был одним из основателей этой организации в Куритибе, где жила семья, и членом редколлегии первой в Бразилии украинской газеты "Зоря", поэтому культурой своего народа вообще и литературой в частности Елена интересовалась с ранних лет. Колодий с детства мечтала быть учительницей – примером для подражания стала для нее родная тетя, Роза Колодий, преподававшая в школе. Именно она когда-то научила маленькую Елену читать и писать на украинском языке, неудивительно, что девочка хотела быть похожей на нее. Начальную школу Елена окончила в городе Рио-Негро, где поначалу, получив диплом учителя, и преподавала. Впоследствии Елена устроилась на работу в Нормальную школу Куритибы, где и учительствовала до самого выхода на пенсию – ее учительский стаж составлял 23 года. Довольно быстро Колодий поняла, что только в рамках преподавания ей тесно, и вскоре начала заниматься литературным творчеством.

Союз украинской и португальской культуры

Впрочем, можно сказать, что она занималась творчеством всегда – свое первое стихотворение Елена написала в тринадцать лет, оно было на португальском языке. А уже спустя всего четыре года ее произведение "Слеза" было опубликовано в литературном журнале O Garoto. Дебют оказался удачным: Елена получила прекрасные отзывы от критиков и читателей, что вдохновило ее на творчество – с тех пор она активно начала сочинять стихи. Первый сборник произведений поэтессы – "Внутренний пейзаж" – увидел свет в 1941 году. Но, поскольку украинский язык привлекал Елену не меньше, а, возможно, и больше, чем португальский, она попыталась найти между ними баланс, и ей это удалось. Колодий занялась переводами произведений украинских поэтов, в том числе и классиков, на португальский язык, и их редактированием. Благодаря ей на португальском можно прочитать даже произведения Тараса Шевченко (такие как "Думи мої" и "Чому мені тяжко"), а ее переводы вошли в сборники "Антология украинской поэзии", которые издавались в Бразилии в 1959 и 1977 годах, они вышли под редакцией другой бразильской поэтессы с украинскими корнями – Веры Вовк.

Молодежь должна поддерживать традиции и ценности своего народа

Несмотря на то, что свои стихи Колодий писала на португальском языке, она всегда подчеркивала, что без украинской культуры и литературы ее творчество было бы невозможным. Ее поэтический дар основывался на слиянии двух культур, а одна без другой сделали бы его не только неполным, но и не таким интересным. В своих произведениях – в частности, сборнике "Бесконечный свет" – Колодий призывала украинцев во всем мире – особенно молодежь – следовать ее примеру: поддерживать традиции и ценности – в том числе, и культурные – своего народа, чем всю жизнь занималась она сама.

Елена Колодий ушла из жизни в 91 год 12 февраля 2004 года в Куритибе, где она жила и работала большую часть жизни и где были изданы все ее книги. Увидеть, как поэтесса читает свои стихи, можно в фильмах "Вавилон света" и "Елена из Куритибы".