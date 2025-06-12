Обеспечили миллион общих потерь армии РФ: Сырский наградил воинов ВСУ орденами "Крест заслуги". Фото и видео

По случаю достижения общих потерь российской армии в 1 млн человек главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский наградил лучших воинов Сухопутных войск высшей своей почетной наградой – "Крестом заслуги". Среди них – защитники, на чьем счету немало уничтоженных оккупантов, вражеской техники и вооружения.

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Ордена получили пилот армейской авиации майор Руслан Дегтярев, представитель танковых войск старший сержант Андрей Шеврикуко, противотанкист сержант Владимир Тесля, оператор ударных БпАК солдат Андрей Хомяк. Об этом сообщили в Telegram-каналах Сырского и Генерального штаба ВСУ.

"Пот украинских защитников, их кровь, их усилия, профессионализм и эффективность – вот что обеспечили этот невероятный результат – 1 миллион общих потерь вражеской армии", – отметил главнокомандующий.

Кроме награждения высшей наградой главнокомандующего ВСУ, Сырский также пообщался с защитниками о службе в армии, применении новых технологий и образцов оружия.

"Поблагодарил за неоценимый вклад в уничтожение российских оккупантов, их военной техники и вооружения. Двигаемся дальше. Слава Украине! Героям слава!" – заявил генерал.

Кому вручается высшая награда главнокомандующего ВСУ "Крест заслуги"

"Крест заслуги" – это награда, которая является высшей среди знаков отличия главнокомандующего Вооруженных сил Украины и вручается за исключительные заслуги в военной сфере, как во время боевых действий, так и в мирное время.

Отличием "Крест заслуги" награждаются военнослужащие ВСУ, которые проявили:

мужество и героизм во время участия в военных и боевых действиях, операциях по установлению и поддержанию мира и безопасности;

особые заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

выдающиеся успехи в управлении военными органами и их структурными подразделениями в боевых условиях;

высокий уровень командования воинскими частями и подразделениями во время активных боевых действий;

в мирное время – за исключительный вклад в развитие обороноспособности государства и развитие ВСУ.

Кроме военнослужащих, награду могут получить и другие категории:

работники ВСУ – за значительные заслуги в сфере военного образования, науки, культуры, технического развития, социального обеспечения, укрепления армии в целом и развитие Вооруженных сил;

иностранные граждане – за личный вклад в развитие ВСУ, международное военное сотрудничество, продвижение евроатлантической интеграции, поддержку в военно-научной и технической сферах.

К награждению "Крестом заслуги" подаются только те лица, которые уже имеют одну из предыдущих наград главнокомандующего ВСУ, а именно:

"Стальной крест";

"Серебряный крест";

"Золотой крест";

"Крест Военная честь";

"За содействие армии".

Как сообщал OBOZ.UA, общие потери армии РФ с начала 2025 года уже превысили 200 тысяч человек. Это свидетельствует о колоссальных масштабах потерь врага и о том, что ни одна из его наступательных попыток не достигает поставленных целей, считает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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