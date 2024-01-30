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Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео

София Закревская
Новости. Общество
3 минуты
444
Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео

Дизайнер из Николаева Александр Ермолаев вместе с командой воспроизводит из конструктора LEGO здания, разрушенные российскими обстрелами. Проект, получивший название "MiNiMISTO", зародился еще до полномасштабной войны, во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспільне". Поначалу это было просто хобби Александра, а целью проекта была популяризация истории и аритектуры Николаева. "Я не надеялся на его продолжение, вот такое постоянство, серийность и так далее. Но когда увидел фидбек от пользователей соцсетей, где я выкладывал свои работы, понял, что людям это интересно и полезно вообще, как популяризация истории Николаева в то время", – говорит дизайнер.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ и захватчики один за другим начали уничтожать украинские города, стирая с лица земли памятные для жителей здания, Ермолаев решил расширить проект.

Так он вместе с командой начал воспроизводить здания, которые своими обстрелами разрушили или повредили российские войска по всей Украине. Среди них кинотеатр "Победа" в Мариуполе, железнодорожный вокзал Бахмута, Северодонецкий городской театр драмы, маяк на острове Змеиный и многие другие.

"В первые дни (полномасштабной войны – Ред.) конечно речь не шла о LEGO, все это было свернуто. Но со временем сидя в коридоре я понял, что нужно использовать наш инструментарий для того, чтобы показывать военные преступления, которые совершают россияне на нашей земле ", – рассказал Ермолаев.

Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео
Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео

Тогда же, в 2022 году, к проекту "MiNiMISTO" присоединились фанат LEGO из Польши Артур Самков и стоматолог родом из Краматорска Илья Зубашев.

Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео

Конструировать здания мужчинам помогает специальный ресурс, на котором из деталей конструктора можно собрать сооружение онлайн. Затем, уже имея эти данные, модель можно воспроизвести вживую.

"Из-за ограниченности в деталях LEGO большая часть работ команды "MiNiMISTO" хранится в электронном формате", – говорится в сообщении.

Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео
Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео
Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео
Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео
Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео
Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео
Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео
Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, украинская платформа United24 совместно с Lego Creators создали конструкторы в виде трех украинских архитектурных памятников – киевской Родины-матери, крымского Ласточкиного гнезда и мариупольской старой водонапорной башни. Всего было создано по 5 экземпляров каждого конструктора.

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