Николаевский дизайнер из LEGO воспроизводит разрушенные обстрелами РФ здания. Фото и видео

Дизайнер из Николаева Александр Ермолаев вместе с командой воспроизводит из конструктора LEGO здания, разрушенные российскими обстрелами. Проект, получивший название "MiNiMISTO", зародился еще до полномасштабной войны, во время карантина из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает "Суспільне". Поначалу это было просто хобби Александра, а целью проекта была популяризация истории и аритектуры Николаева. "Я не надеялся на его продолжение, вот такое постоянство, серийность и так далее. Но когда увидел фидбек от пользователей соцсетей, где я выкладывал свои работы, понял, что людям это интересно и полезно вообще, как популяризация истории Николаева в то время", – говорит дизайнер.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ и захватчики один за другим начали уничтожать украинские города, стирая с лица земли памятные для жителей здания, Ермолаев решил расширить проект.

Так он вместе с командой начал воспроизводить здания, которые своими обстрелами разрушили или повредили российские войска по всей Украине. Среди них кинотеатр "Победа" в Мариуполе, железнодорожный вокзал Бахмута, Северодонецкий городской театр драмы, маяк на острове Змеиный и многие другие.

"В первые дни (полномасштабной войны – Ред.) конечно речь не шла о LEGO, все это было свернуто. Но со временем сидя в коридоре я понял, что нужно использовать наш инструментарий для того, чтобы показывать военные преступления, которые совершают россияне на нашей земле ", – рассказал Ермолаев.

Тогда же, в 2022 году, к проекту "MiNiMISTO" присоединились фанат LEGO из Польши Артур Самков и стоматолог родом из Краматорска Илья Зубашев.

Конструировать здания мужчинам помогает специальный ресурс, на котором из деталей конструктора можно собрать сооружение онлайн. Затем, уже имея эти данные, модель можно воспроизвести вживую.

"Из-за ограниченности в деталях LEGO большая часть работ команды "MiNiMISTO" хранится в электронном формате", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская платформа United24 совместно с Lego Creators создали конструкторы в виде трех украинских архитектурных памятников – киевской Родины-матери, крымского Ласточкиного гнезда и мариупольской старой водонапорной башни. Всего было создано по 5 экземпляров каждого конструктора.

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