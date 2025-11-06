Никогда не храните молоко в этой части холодильника: так оно быстро испортится

Если вы храните молоко в дверце холодильника, это означает, что оно может быстрее испортиться. Ведь когда вы открываете их, продукт попадает в зону перепада температур, что влияет на его свежесть.

Вместо этого, вам следует "положить его в дальней части холодильника", чтобы "оно дольше хранилось". Об этом рассказал блогер, известный в TikTok @costoflivingcrisistips, который дает советы по ведению домохозяйства.

Каждый раз, когда вы открываете дверцу холодильника, теплый воздух естественным образом попадает внутрь, и дверца – это первое место, на которое оно влияет. То есть температура молока будет колебаться в зависимости от того, сколько раз вы заглядываете в холодильник в течение дня.

Это означает, что молоко может быстрее испортиться, если его хранить в дверце, а высокая температура также может означать, что бактерии имеют возможность расти.

Если говорить о продуктах, которые можно хранить в дверце холодильника, то это могут быть приправы и напитки в бутылках. Они не испортятся от перепада температур, в отличие от молока.

Для оптимального хранения молоко следует хранить при температуре от 2 до 4 градусов.

Кроме того, когда вы закончите использовать молоко, крайне важно как можно скорее вернуть его в холодильник, по той же причине, по которой не следует хранить его в дверце.

