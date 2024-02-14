Никаких шароваров и пьянства: пять мифов о козаках, в которые вы могли верить до сих пор

Давно козаки были символом мужества и силы украинского народа, но остается вопрос: насколько правдивы мифы об их быте и образе жизни? Просмотр фактов может раскрыть непредвиденные ранее детали.

К примеру, настоящие козаки не были связаны с шароварами и пьянством, а исторические доказательства свидетельствуют о совсем других реалиях их жизни. OBOZ.UA собрал пять мифов о козаках, в которые вы могли верить до сих пор.

Шаровары

В XVII веке французский картограф Гийом Левассер де Боплан отправился в Украину с целью создания подробных карт территории. Во время своих путешествий по городам он тщательно фиксировал географические особенности Украины и культурные аспекты местного населения. Его наблюдения были опубликованы в труде "Description d'Ukranie..." (описание Украины), в котором он также упомянул о нарядах козаков.

Однако вместо шароваров он написал о кальсонах (d'un caleçó) — узких полотняных штанах. Эта ошибка возникла из-за неправильного перевода с французского, но позже этот образ был романтизирован в народе и литературе. На современных гравюрах можно легко увидеть настоящую одежду козаков. Кроме того, воевать в широких шароварах было бы очень неловко.

Пьянство

В исторических источниках нет подтверждений, что украинские козаки были склонны к чрезмерному употреблению алкоголя.

Вместо этого многие доказательства свидетельствуют об их сдержанности и суровой дисциплине. Более того, во время военных походов козакам было запрещено потреблять алкоголь, и за нарушение этого правила предусматривалась суровая казнь, включая возможность казни за пьянство.

На досуге они имели разрешение на потребление алкогольных напитков, включая водку.

А миф о пьянстве козаков был создан Московией, с целью уменьшения уважения к козакам и отражения их как непорядочных и непрофессиональных воинов.

Семейное положение

Существует легенда, что козаки якобы не женились. Но история встречи Екатеринославского архиепископа Гавриила с козаком Никитой Коржем, который, несмотря на свой возраст, был довольно умным и живым, свидетельствует о привычной связи козаков с женщинами.

Гавриил записал эти рассказы, они сохранились и по сей день под названием "Устный рассказ бывшего запорожца...", ставший единственным документальным свидетельством о жизни козаков, зафиксированным непосредственно от них.

В книге Никита Корж упоминает свою свадьбу в Новом Кодаке, расположенном на правом берегу Днепра, и описывает свою семью, состоящую из жены, семи сыновей, четырех дочерей, восемнадцати внуков и четырех правнуков.

То, что козаки, на самом деле, заключали браки, подтверждается и в романе Николая Гоголя "Тарас Бульба", где главный герой, лидер козаков, имеет семью.

Анархизм среди козаков

Факты свидетельствуют о совсем другом: территории козачества никогда не были беспорядочными степями, а скорее имели признаки государственности еще задолго до формального признания Войска Запорожского.

Больше информации об организации государства сохранилось с последних периодов существования, но историки признают, что оно возникло значительно раньше и базировалось на старинных традициях. Например, Пантелеймон Кулиш упоминал о Черных советах, которые считались элементом произвола, или о готовности козачества накозать непослушного предводителя, если тот привел их к поражению.

Козаки только сражались и ходили в походы

Козаки известны своим военным искусством и отвагой в походах. Однако это только один аспект их жизни. Они также обладали высокими навыками в хозяйстве: обрабатывали землю, выращивали скот, рыбу и разводили пчел.

Козацкие хутора походили на предприятия, позволявшие обеспечить экономику Войска Запорожского и обеспечивать владельца высокими доходами. Эта развитость сельского хозяйства отражалась в работе Гийома де Боплана "Description d'Ukranie…", где отмечалось: "Все умеют хорошо возделывать землю, сеять, жать, выпекать хлеб, готовить разные мясные блюда, варить пиво, мед. В конце концов, правду сказать, они вообще разбираются в всех ремеслах".

Напомним, украинцы гордятся своими корнями и историей народа, особенно сильными и независимыми козаками. Однако не все знают, как возникло это слово и почему именно так называли людей. Слово "козак" – это давнее заимствование из тюркских языков.

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