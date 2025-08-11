'Необходимости в срочной госпитализации не вижу': в больнице под Киевом молодая врач не оказала помощь пожилому мужчине, он умер

В центральной районной больнице Вышгорода под Киевом молодая врач не захотела госпитализировать 76-летнего пациента Александра Шаповала, которому было очень плохо. Дочь несколько раз просила девушку-врача оказать помощь отцу, вокруг находились и другие медики, но все они игнорировали просьбы. В результате на следующий день мужчина скончался.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Сидеть в очереди к врачу уже не мог

Ужасная история произошла в Вышгородской центральной районной больнице Киевской области. В четверг, 7 августа, Елена Цимбаленко привезла своего 76-летнего отца Александра Шаповала в отделение неотложной помощи больницы, поскольку пенсионеру было очень плохо.

Александр Евгеньевич страдал онкологией кишечника, ему проводили операцию и поставили стому. Также была задета печень, но ее лечили с помощью киберножа, и пациент был в ремиссии.

"Еще во вторник он почувствовал себя плохо и даже согласился, чтобы мама вызвала ему скорую помощь. Приехала врач, измеряла давление, сатурацию, послушала стетоскопом легкие, сердце. У отца уже начались боли за грудиной, отдышка, да еще вкрапления крови в мокроте. Но доктор сказала, что это скорее всего неврология, ничего страшного, госпитализация не нужна", – рассказывает OBOZ.UA Елена Цимбаленко.

В среду Александру Евгеньевичу стало еще хуже, он уже не мог вставать, только лежал. Дочь посоветовала маме открыть приложение "Хелси" и записаться к врачу. Но выяснилось, что в Вышгороде врачей в "Хелси" нет.

"Я даже сама открыла программу и оказалось, что действительно, в "Хелси" вышгородских врачей нет. Тогда мама как-то дозвонилась в регистратуру, там ответили, что их семейный врач будет принимать с 8:00 до 9:30, и только в порядке живой очереди. А потом она уйдет в отпуск. Конечно, отец в таком состоянии сидеть в очереди не сможет. Поэтому в четверг я отвезла его в отделение неотложной помощи Вышгородской центральной районной больницы, чтобы его госпитализировали", – рассказывает дочь.

Врач отказала в госпитализации

Однако в самом отделении Елена столкнулась с равнодушием медиков. Отец настолько был слаб, что с трудом дошел до крыльца лечебного заведения. Дочь отправилась в кабинет и попросила госпитализировать отца, потому что попасть в порядке живой очереди к семейному врачу он не сможет.

"Но меня стали буквально выталкивать из кабинета, говорили идите к семейному врачу, мы заняты, а вы нам мешаете работать. Мол, если ему так плохо – вызывайте скорую. Я стала звонить в скорую помощь. Но диспетчер мне ответила, что поскольку мы уже находимся на территории медицинского учреждения, то туда они приехать не могут. "Вы там можете зайти в любой кабинет и вам обязаны оказать помощь", – посоветовала диспетчер", – продолжает женщина.

Врач Нина Горницкая отказалась поговорить с представителем скорой помощи. Потом заявила, что не видит пациента. Еелене пришлось брать каталку и везти Александра Евгеньевича в кабинет, поскольку сам он уже ходить не мог. Горницкая его послушала, померяла сатурацию, а когда увидела стому, то поинтересовалась: "У вас рак?"

"Я объяснила, что онкология, но в ремиссии. А сейчас у него кружится голова, он задыхается, ослаб. Еще три дня назад он ходил, он вообще был очень бодрым, а теперь он не может передвигаться. Но врач отвечает: "Я не вижу необходимости в срочной госпитализации, идите к семейному врачу и берите направление". На все мои объяснения, что врач уже закончила прием, он не выдержит сидеть под дверями в очереди, врач не реагирует. Тогда прошу ее дать письменный отказ в госпитализации. Но и этого она не дает", – рассказывает Елена.

Врач была очень недовольна, когда Елена начала вести видеосъемку того, что происходило в кабинете. Она отворачивалась, требовала не снимать ее. Вокруг находились и другие медики, но никто из них не вмешался и не предложил свою помощь, все просто игнорировали пожилого человека и его дочь, которая пыталась помочь отцу. Медики поворачивались спинами и продолжали заниматься своими делами.

А утром Александра Евгеньевича не стало

Не добившись ничего в кабинете неотложной помощи, Елена обратилась в частную клинику Спиженко, чтобы хотя бы пройти обследование и понять, что происходит с отцом.

Там у Александра Евгеньевича взяли анализ, оказалось, что у него критически низкие тромбоциты и гемоглобин, состояние нужно стабилизировать и только потом проводить обследование. Отец сильно ослаб, да и сама ситуация и отношение медиков выбили его из колеи.

Всю ночь он плохо спал, задыхался, жена открывала настежь окна, чтобы он мог хоть немного дышать. А в 8:00 следующего дня мама позвонила Елене и сообщила, что отец умирает. Приехавшая по вызову скорая помощь уже не смогла реанимировать Александра Евгеньевича.

Похоронили его в субботу, 9 августа. Александр Шаповал был коренным киевлянином, закончил Киевский инженерно-строительный институт, был руководителем управления Министерства строительства и архитектуры, затем директором научно-исследовательского проектного института.

"Всю жизнь он старался помочь всем, кому это было необходимо. А вот для себя ничего требовать не мог. Ему было очень тяжело от этой ситуации, в которой ничего исправить он не мог. Сейчас я еще прихожу в себя от случившегося. Написала заявление и собираюсь идти в полицию", – говорит дочь Александра Евгеньевича.

В самой больнице ситуацию не прокомментировали, попросили отправить им официальный запрос. Что ж, мы его подготовили и ждем мнения медицинского учреждения.