Напомню тем, кто забыл.

Не ищите хороших русских.

Россияне не бывают хорошими или плохими, по крайней мере пока идет война, а империя еще существует.

Русские бывают полезными, вредными или неважными.

Полезные приближают нашу победу, вредные отдаляют, все остальные неважны.

Вам совсем не обязательно смотреть, слушать или читать полезных россиян. Они не имеют ничего, что могли бы вам предложить. Они приближают нашу победу не из-за любви к Украине, а из-за собственных интересов.

Не оценивайте полезных россиян собственными мерками красоты, ума, культуры, правдивости и тому подобное. Это все не имеет никакого значения. Имеет значение только их влияние на их собственную аудиторию. К которой вы не принадлежите.

Надеюсь, объяснил понятными словами.