Названы цветы, которые никогда не дарят в букетах: причина может удивить

Подарок в виде цветов всегда считается жестом внимания и эмоций, но, согласно народным поверьям, не все растения одинаково "безопасны" для подарка. Некоторые из них могут иметь символику, которая, как считается, несет негативную энергетику или ассоциируется с печальными событиями.

Видео дня

Именно поэтому существует список цветов, которые, якобы, лучше не дарить в букетах. И о них рассказывает OBOZ.UA.

Бархатцы – символ конфликтов

Первыми в списке часто называют чернобрывцы. Несмотря на их яркость и популярность в садоводстве, в народных приметах эти цветы иногда связывают со ссорами и эмоциональным напряжением.

Считается, что букет из чернобрывцев может провоцировать недоразумения между людьми или создавать атмосферу мелких конфликтов в семье. Поэтому их не рекомендуют дарить близким.

Белые лилии – ассоциация с горем

Еще один цветок, который не рекомендуется дарить, – белые лилии. В культурных традициях они часто ассоциируются с трауром и похоронными обрядами.

Именно из-за этой символики букет белых лилий может вызвать чувство грусти или внутренней тревоги, даже если он подарен с самыми лучшими намерениями по случаю праздничного события.

Каланхоэ – "тяжелая" энергетика растения

Отдельно в народных поверьях упоминается каланхоэ, особенно в больших горшках или с ярким цветением. Несмотря на популярность этого комнатного растения, ему приписывают способность "задерживать" энергию в пространстве.

Считается, что каланхоэ может создавать атмосферу эмоциональной усталости или подавленности, поэтому его не рекомендуют дарить людям, чувствительным к настроению и энергетике в доме.

Какие цветы считаются безопасными

В то же время в народных советах рекомендуют выбирать цветы с положительной символикой. К таким относятся тюльпаны, розы, герберы, гиацинты и фрезии. Они ассоциируются с радостью, любовью и гармонией.

Также важной деталью считается количество цветов в букете. По традиции нечетное количество символизирует праздник и позитивные события, тогда как четное часто ассоциируется с траурными обрядами.

OBOZ.UA также предлагает узнать об уходе за только что купленной орхидеей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.