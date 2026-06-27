Названы цветы, которые никогда не дарят в букетах: причина может удивить
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Подарок в виде цветов всегда считается жестом внимания и эмоций, но, согласно народным поверьям, не все растения одинаково "безопасны" для подарка. Некоторые из них могут иметь символику, которая, как считается, несет негативную энергетику или ассоциируется с печальными событиями.
Именно поэтому существует список цветов, которые, якобы, лучше не дарить в букетах. И о них рассказывает OBOZ.UA.
Бархатцы – символ конфликтов
Первыми в списке часто называют чернобрывцы. Несмотря на их яркость и популярность в садоводстве, в народных приметах эти цветы иногда связывают со ссорами и эмоциональным напряжением.
Считается, что букет из чернобрывцев может провоцировать недоразумения между людьми или создавать атмосферу мелких конфликтов в семье. Поэтому их не рекомендуют дарить близким.
Белые лилии – ассоциация с горем
Еще один цветок, который не рекомендуется дарить, – белые лилии. В культурных традициях они часто ассоциируются с трауром и похоронными обрядами.
Именно из-за этой символики букет белых лилий может вызвать чувство грусти или внутренней тревоги, даже если он подарен с самыми лучшими намерениями по случаю праздничного события.
Каланхоэ – "тяжелая" энергетика растения
Отдельно в народных поверьях упоминается каланхоэ, особенно в больших горшках или с ярким цветением. Несмотря на популярность этого комнатного растения, ему приписывают способность "задерживать" энергию в пространстве.
Считается, что каланхоэ может создавать атмосферу эмоциональной усталости или подавленности, поэтому его не рекомендуют дарить людям, чувствительным к настроению и энергетике в доме.
Какие цветы считаются безопасными
В то же время в народных советах рекомендуют выбирать цветы с положительной символикой. К таким относятся тюльпаны, розы, герберы, гиацинты и фрезии. Они ассоциируются с радостью, любовью и гармонией.
Также важной деталью считается количество цветов в букете. По традиции нечетное количество символизирует праздник и позитивные события, тогда как четное часто ассоциируется с траурными обрядами.
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