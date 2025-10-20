Цьогорічна Премія Дарвіна, безсумнівно, має бути присуджена Александру Вабіксу.

А вся ця історія – не просто конфлікт, а гарний, показовий приклад того, як треба себе захищати і як швидкий, потужний розголос все таки карає наволоч.

1. Епіцентр конфлікту.

13 жовтня. Поїзд Інтелакен-Шпіц. Олена Дудник, її однорічна дитина та чоловік, швейцарець білоруського походження, спілкувалися українською. Навпроти сиділо російськомовне чмо.

Ось пряма розповідь Олени:

"Конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою. На нашу адресу зразу пролунали погрози від чоловіка навпроти. Далі була фізична розправа. Після того, як він вибив телефон в моїх рук, мій чоловік відштовхнув його... і фізично відстояв честь та гідність сімʼї та моєї рідної країни."

На відео, яке має мільйонні перегляди, ця істота почала бикувати зразу: матюки, погрози вбити, знищити, знайти, розправитися з дитиною. Вабікс кілька разів повторював, що він росіянин і що "росіяни вбивають українців".

Чоловік Олени поводився стримано до певного моменту, а тоді дав відкоша. Серйозного. Я десь навість бачила повідомлення, що вибив зуби.

2. Затримання.

Свідки оперативно викликали поліцію. Коли "персонаж" спробував сховатись назад у потяг, його вже чекали на пероні.

Але найцікавіше: при розмові, у присутності правоохоронців, цей індивід вимагав з родини 10 000 швейцарських франків, щоб "не писати на них кримінальне провадження". Певне, таки за зуби.

До працівників поліції він поводився зверхньо і продовжував вживати алкогольні напої.

3. Хто цей Александр Вабікс (Aleksandrs Vabiks)?

• Громадянин Латвії, живе в Цюриху, має посвідку на проживання у Швейцарії.

• Навчався в Лондоні та Кентербері, працював кухарем в аеропорту Берні. Вже не працює, звільнений.

• Його скотська поведінка – це візитна картка: відкриті джерела підтверджують тривалу історію агресії проти україномовних.

• Інша українка, Ельвіра, підтвердила: "Цей чоловік і на нашу родину напав в Лідлі... Причина та сама - почув українську. Перелякав дітей, кинув мені в обличчя жменю монет. І говорив те ж саме: погрожував розправою".

• Ідеологія: в соціальних мережах є багато його фото у футболці "росія в моєму серці" та татуювання матрьошки на руці. На даний момент доступ до його соцмереж закрито.

• Його супутниця: Олена Чубата з Одеси, яка отримує у Берні соціальну допомогу за спеціальним статусом S (тимчасовий захист для біженців). Після вибитого рук Олени Дудник телефону, за показами свідків, вона теж кинулась у бійку.

• Латвійські ЗМІ вказують, що Вабікс числиться у списку неплатників аліментів.

4. Подальші події.

Завдяки Раді Радмілевич та МЗС України, справа набула міжнародного масштабу:

• Латвія: Служба державної безпеки (VDD) порушила кримінальну справу. За вчинення дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі, пов'язаних з насильством і погрозами.

• Швейцарія: Офіційні листи направлено до Поліції кантону Берн, Федеральної комісії проти расизму (EKR/FCR), Юридичної допомоги жертвам (Opferhilfe Bern), та головне — до Державного секретаріату з питань міграції (SEM) для перевірки законності його перебування.

• Орендодавець його квартири перевіряє обставини проживання.

• МЗС України забезпечує дипломатичну підтримку постраждалої родини.

• Міжнародні та українські медіа висвітлюють інцидент.

5. Олена Чубата, супутниця Вабікса. Про неї досить мало відомо. Вона із Одеси, народилася 21 березня 1982 року, навчалась в 15-й одеській школі. Деякі медіа повідомили, що в Швейцарії перебуває з донькою-підліткою. Але на фото в соціальних мережах вона показує сина. Якому зараз, орієнтовно, років 15. У неї є акаунти в ФБ та в однокласніках. Але обидва давно закинуті. Певне, є інстаграм. Сторінку там я не знайшла, ймовірно, вона там не під своїм іменем. На жаль, судячи з усього, вона розділяє погляди того придуреного Александра.

Я вже бачила повідомлення, що Вабікса депортували. Це неправда. Обидві країни - Латвія і Швейцарія, лише проводять свої розслідування.

На фото: претендент на Дарвіна один і разом з подругою з Одеси.