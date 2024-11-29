Над Украиной заметили российский пассажирский самолет: как так могло получиться

29 ноября над территорией Украины был замечен российский пассажирский самолет, летевший почти в Днепр. Самолет Boeing 738, принадлежащий российской авиакомпании Aeroflot, вылетел из Стамбула и должен был следовать в Москву.

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Однако его маршрут на карте полетов пролегал через Украину. Об этом свидетельствует информация на портале Flightradar24.

Согласно данным с портала, самолет приблизился к Днепру, после чего внезапно изменил направление и направился назад, облетая территорию Украины.

Пока официальные органы не прокомментировали этот случай. Сейчас существует несколько предположений по этому инциденту. Одним из вариантов является технический сбой на портале Flightradar24, поскольку украинское небо находится под контролем противовоздушной обороны, уничтожающей любые воздушные объекты, нарушающие воздушное пространство страны.

Напомним, в российском Башкортостане под обстрел попал самолет Ан-2, местные жители спутали его с украинским беспилотником. Событие произошло во время планового полета в Салаватово.