На Запорожье мужчина погиб во время чистки колодца: спасатели рассказали детали трагедии. Фото

В Запорожской области произошло трагическое событие: во время чистки колодца погиб мужчина. Еще одного удалось спасти.

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Об этом сообщили в ГСЧС. "Запорожские чрезвычайники спасли упавшего в колодец мужчину, еще один мужчина погиб", – говорится в сообщении.

В одном из населенных пунктов двое мужчин работали над очисткой колодца глубиной около 30 метров. Во время работ на голову владельца колодца, 1981 года, упала емкость с глиной.

Его товарищ, 1966 года, немедленно спустился в колодец, чтобы оказать помощь, и оставался рядом с пострадавшим до прибытия спасателей.

Спасатели ГСЧС, используя специальное оборудование, вытащили мужчину, однако он был без сознания. К сожалению, медики "скорой" констатировали его смерть на месте происшествия.

Второй мужчина, также поднятый из колодца, отказался от госпитализации.

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