На Волыни футбольные ворота упали на 18-летнего парня, он в тяжелом состоянии: появились детали трагедии. Фото и видео

На Волыни произошла трагедия. В селе Локачи на 18-летнего парня упали ворота. Событие произошло 23 октября.

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Об этом сообщает местное издание Волынские новости. Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли экстренная медицинская помощь и сотрудники полиции. Пострадавший госпитализирован в больницу города Луцк.

"Пострадавшим оказался студент Локачинского филиала Овадневского профессионально-технического лицея. Во время перерыва парень пошел на местный стадион, где вылез на переносные футбольные ворота. В результате сооружение упало на студента", – отметили в полиции.

Как рассказали в центре экстренной медицины, по предварительному диагнозу у пострадавшего зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей черепа.

Ранее стало известно о том, что в Ровенской области кто-то покалечил двухлетнего мальчика. У него выколотый глаз, отрезанная или откушенная часть уха, поцарапана вся спина.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в одном из сел Ровенской области годовалый ребенок утонул в емкости с водой, стоявшей во дворе частного дома.

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