'Мы спали в подъезде': супруги Дюденко рассказали свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Весна 2022 года навсегда осталась в памяти украинцев как время, когда привычная жизнь оборвалась, а простые вещи приобрели новый смысл. Для звездной пары 90-х – известного парикмахера Украины Вячеслава Дюденко и всемирно известной модели Ирины Дюденко – это был период испытаний. Их история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Супруги Дюденко встретили войну в Киеве: они сознательно решили не выезжать – остались рядом с родными, друзьями, котом и своим городом. В первые дни полномасштабного вторжения они ночевали в метро, а затем обустроили место для сна в подъезде собственного дома.

"Мы по принципу двух стен спали в подъезде месяц. Для комфорта поставили маленький столик, кресла, чайник", – рассказывает Вячеслав Дюденко в интервью Алексею Суханову, актеру, телеведущему и амбассадору Фонда Рината Ахметова.

Ирина Дюденко признается, что сначала не могла поверить, что танки могут появиться в ее городе. Когда же осознала близость войны, начала запасаться необходимым: прежде всего кормом для кота, на полгода вперед. Для Вячеслава же главным стало сохранить ощущение нормальности. Поэтому 8 марта 2022 года он обошел пол Киева, чтобы найти три букета цветов.

"Надо было найти цветы, чтобы женщины чувствовали: несмотря на все мы живы, мы выживем, мы победим, и у нас будет праздник. Нашел цветы на Владимирском рынке. Один парень провел меня по подвалам, нашли тюльпаны. Один букет для Ирины, второй для ее мамы, третий – для девочки моего сына", – вспоминает Вячеслав.

Для Ирины те цветы стали не просто подарком, а символом жизни и надежды.

"Когда Слава появился с цветами, знаете, это было очень... Это об отношении к тебе. Если в такой страшный час твой родной человек приносит тебе цветы... Это самые ценные цветы в моей жизни", – говорит Ирина.

Музей "Голоса Мирных" собрал уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

