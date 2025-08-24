Морпехи с помощью дронов установили флаг Украины на оккупированной части Херсонщины. Видео

В субботу, 23 августа, экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й ОБРБО 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ установил государственный флаг Украины на временно оккупированной территории. Видео было снято на Херсонщине.

Об этом говорится в соответствующем сообщении Силы обороны Юга. Видео украинские военные приурочили ко Дню Украинского Флага.

"Экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30-го корпуса морской пехоты установил государственный флаг Украины на временно оккупированной части Херсонщины", – говорится в подписи к видео.

Военные отмечают, что это не просто флаг.

"Это – символ нашей несокрушимости и решимости. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегдабудет украинской! Слава ВСУ! Слава Украине", – резюмируют военные.

Ранее сообщалось, что ко дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем RUGBY TEAM 129 отдельной тяжелой механизированной бригада подняли сине-желтые флаги на этнических землях, принадлежащих к нашей Слобожанщине. Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево, что на Курщине.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы уничтожили в Херсонской области экипаж БПЛА российской армии, который маскировался под мирных лиц. Всего в течение недели в своей полосе обороны защитники ликвидировали 55 оккупантов и более ста единиц их техники.

