УкраїнськаУКР
русскийРУС

Морпехи с помощью дронов установили флаг Украины на оккупированной части Херсонщины. Видео

Анна Павлова
Новости. Общество
2 минуты
210
Морпехи с помощью дронов установили флаг Украины на оккупированной части Херсонщины. Видео

В субботу, 23 августа, экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й ОБРБО 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ установил государственный флаг Украины на временно оккупированной территории. Видео было снято на Херсонщине.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем сообщении Силы обороны Юга. Видео украинские военные приурочили ко Дню Украинского Флага.

"Экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30-го корпуса морской пехоты установил государственный флаг Украины на временно оккупированной части Херсонщины", – говорится в подписи к видео.

Военные отмечают, что это не просто флаг.

"Это – символ нашей несокрушимости и решимости. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегдабудет украинской! Слава ВСУ! Слава Украине", – резюмируют военные.

Морпехи с помощью дронов установили флаг Украины на оккупированной части Херсонщины. Видео

Ранее сообщалось, что ко дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем RUGBY TEAM 129 отдельной тяжелой механизированной бригада подняли сине-желтые флаги на этнических землях, принадлежащих к нашей Слобожанщине. Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево, что на Курщине.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы уничтожили в Херсонской области экипаж БПЛА российской армии, который маскировался под мирных лиц. Всего в течение недели в своей полосе обороны защитники ликвидировали 55 оккупантов и более ста единиц их техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!