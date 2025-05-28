Посилення обороноздатності і економічна стійкість — повʼязані пріоритетні питання для України. Говорячи про це експерти часто на другий план ставлять питання людського капіталу. Ми в Центрі соціальних змін та поведінкової економіки, досліджуючи різноманітні передумови стратегічної безпеки та економічного прориву дійшли можливо неочевидного, але цікавого висновку.

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Саме ментальне здоров'я стає ключем і до стійкості, а до розвитку. А інвестиції в психологічне благополуччя українців – це не просто гуманітарний крок, а стратегічно правильне і економічно обгрунтоване рішення для всієї країни. Наші дослідження в різних країнах світу показують цікаві кореляції.

Здавалося б, найвищі показники ментального здоров'я мають бути у розвинених країнах з високим рівнем добробуту. Але це не зовсім так. Проте є чіткі фактори ментального здоровʼя, які безпосередньо впливають на можливість економічного зростання країни. Так, є взаємний вплив показників економічного розвитку і ментального здоровʼя, але є і динаміка других, яка передує позитивній динаміці перших.

І ключовим — першим в повʼязаності (коеф. 0,66) серед факторів є оптимізм. Як це не дивно звучить, але саме оптимізм є тією ментальною причиною, яка найбільше корелює з економічним зростанням. Далі йдуть драйв та мотивація, перш за все – наша внутрішня мотивація, а також рівень нашої внутрішньої енергії.

Оптимізм – це ключовий елемент ментального здоров'я та запорука економічного зростання нашої країни. (Висновки ЦСЗПЕ та Advanter Group на підставі вивчення взаємозвʼязку динаміки 24 показників ментального здоровʼя і динаміки показників економічного розвитку).

Ще раз зафіксуємо, щоб була зрозуміла стартова позиція. Оптимізм і радість — ці емоції зараз притаманні 7% українців. Натомість втома, роздратування, страх, невпевненість домінують. При цьому 56% молодих людей називають відсутність світлих перспектив причиною бажання виїхати з України.

За таких умов про який економічний прорив може йтися? Без критичної маси тих, хто вірить, прагне і не сумнівається в успіху стрімке економічне зростання не відбувається.

Втрата перспективи – загроза майбутньому

Отже, роль ментального здоров'я в контексті економічного розвитку країни і світу є без перебільшення ключовою. Ігнорування цієї сфери може призвести до катастрофічних наслідків. Ми вже почали фіксувати значні економічні збитки, спричинені погіршенням психологічного стану населення (за різними оцінками від 1,7% до 5% втрати річного ВВП).

Хоча уніфіковані та загальноприйняті моделі оцінки впливу ментального здоров'я на економіку ще розробляються на глобальному рівні, вже сьогодні очевидне суттєве зниження продуктивності як в Україні, так і в усіх країнах з негативною динамікою показників ментального здоровʼя.

Ми фактично балансуємо на межі стагнації, втрачаючи потенціал для стрімкого економічного зростання. Замість очікуваного значного підйому, ми спостерігаємо його фактичну відсутність, що ставить під загрозу майбутнє нашої держави.

Водночас, інвестиції в ментальне здоров'я мають один із найвищих коефіцієнтів повернення інвестицій серед усіх можливих напрямків. За різними міжнародними оцінками (ВООЗ, MacKinsey, Advanter Group), кожен долар, вкладений у покращення психологічного здоровʼя, приносить від 4 до 9 доларів економічного зростання за рахунок підвищення продуктивності. Не кажучи вже про "бонуси" для держави — зниження витрат на охорону здоров'я та соціальну підтримку.

Це означає, що інвестиції в психологічну стійкість нації є не лише гуманітарним імперативом, а й надзвичайно вигідним економічним рішенням, яке здатне принести значні дивіденди вже в короткостроковій перспективі.

На жаль, наш моніторинг показує тривожні тенденції. Ми бачимо, що значна частина молоді бажає виїхати з України. І причина цього не стільки в мобілізації чи економічних проблемах. Великою мірою це пов’язано з втратою відчуття світлих перспектив для України.

Саме це, на мою думку, є однією з ключових причин падіння народжуваності в нашій державі. Вона мала б зростати після пережитих потрясінь, але натомість падає.

Чому? Тому що ми боїмося майбутнього, ми його не розуміємо і не віримо в його світлість. І це питання – як до держави, яка має формувати візію та демонструвати перспективи, так і до кожного з нас особисто.

Активність, як ліки від песимізму

Для цього у бізнесі, наприклад, ми не повинні боятися запускати нові круті проєкти, нові бренди, адже це дає людям відчуття оптимізму. Ми маємо реалізовувати навіть дрібні домашні проєкти, опановувати нові навички.

Також ми маємо бути просто активними – ходити в кіно, займатися спортом. Саме ця життєва активність повертає нам оптимізм, енергію та драйв. І, звичайно, не варто забувати про чекапи. Хоча самі по собі вони не додають оптимізму, але є надзвичайно важливою справою, бо повертають відчуття контролю над власним життям.

За останній час ми надто сильно втратили в тривалості життя, зросла передчасна смертність, і значною мірою це пов’язано з недбалим ставленням до власного здоров’я. Тому age management та біохакінг стають критично важливими.

Наші розрахунки свідчать про вражаючу різницю: країни з позитивними показниками ментального здоровʼя зростають вдвічі швидше за ті, в яких негативна оцінка ментального здоровʼя нації.

Уявляєте? Отже, ментальне здоров'я – це не абстрактна категорія, це не лише про особисте благополуччя, а про добробут усієї нації.

Вигідні інвестиції: як ментальне здоров'я підвищує продуктивність

Інвестиції в ментальне здоров'я демонструють високу окупність. Це стосується, як держави в цілому, так і кожного окремого домогосподарства. Ваша особиста продуктивність безпосередньо залежить від вашого ментального стану, від того, як ви висипаєтеся, як мислите.

Позитивне мислення, достатній сон, фізична активність та здорове харчування – прості речі, які суттєво підвищують вашу продуктивність, сприяють появі нових ідей та допомагають вам реалізовувати свій потенціал.

А яка ситуація в нашій країні сьогодні? У нас фізично менше людського капіталу. І при цьому, за нашими підрахунками, рівень тривожності та застресованості сягає 71% серед населення. Лише 11% українців оцінюють своє ментальне здоров'я як позитивне.

Такий стан речей суттєво вплинув на зниження загальної продуктивності, що, в свою чергу, призводить до фактичного економічного занепаду. Ми наближаємося до рецесії - економіка не зростає. Бізнес скаржиться на брак кваліфікованих кадрів.

Парадоксально, але при наявності формального безробіття – офіційно говорять про 15% – бізнес відчуває гостру нестачу працівників. На сьогодні 32% вакансій (дослідження Advanter Group) залишаються незаповненими. Чому? Значною мірою через структурне безробіття, але й через психологічну неготовність людей до перенавчання та адаптації до нових вимог ринку праці.

Наприклад, бізнес потребує зварювальників, а людина з професією каменяра не готова перекваліфікуватися. Але якщо ви опановуєте нову професію, перед вами відкриваються нові можливості. Саме тому ментальне здоров'я лежить в основі продуктивності та розвитку людського капіталу.

Усвідомлення в бізнесі: перші кроки до турботи

Я бачу позитивні зрушення в усвідомленні цієї проблеми в українському бізнесі. Багато компаній вже впровадили ефективні програму підтримки ментального здоров'я співробітників. Вони фактично зрушили цю тему з мертвої точки, адже раніше велбінг (well-being) як поняття в бізнесі практично був відсутній.

Прекрасним прикладом є державна програма "Ти як?" яка задала високий стандарт програмам підтримки ментального здоровʼя.

Сьогодні, завдяки таким ініціативам, турбота про ментальне здоров'я перестає бути прерогативою великих корпорацій і стає реальністю для багатьох компаній. Бізнес починає усвідомлювати важливість створення для своїх співробітників відчуття захищеності, турботи та підтримки в складних життєвих ситуаціях.

Три ідеї до внутрішньої гармонії: тактика та стратегія

На завершення хочу запропонувати три ідеї для кожного українця, які допоможуть не лише зберегти ментальне здоров'я, але й знайти нові джерела натхнення та енергії в цей непростий час.

Перша – подбайте про якісний та повноцінний сон. Використайте будь-яку можливість для відновлення своїх фізичних та емоційних ресурсів. Достатня кількість сну є фундаментом нашого ментального добробуту.

Друга – в ці непрості часи невизначеності та змін знайдіть час для саморефлексії. Запитайте себе: що мене справді надихає? В чому полягають мої справжні цінності та прагнення? Чого я насправді хочу досягти в житті — чи що мені насправді зробить щасливим? Не відкладайте пошук цих відповідей, навіть якщо вони не прийдуть миттєво. Почніть цей внутрішній діалог, і він обов’язково приведе вас до нових усвідомлень та можливостей.

І третя – не бійтеся експериментувати та пробувати нові види діяльності. Не зайшов біг? Спробуйте йогу чи плавання. Медитація не приносить спокою? Можливо, вам підійде малювання, музика чи садівництво. Обов'язково знайдеться щось, що допоможе вам перезавантажитися, відновити внутрішній баланс, краще зрозуміти себе та наповнитися новим натхненням.

Повторюся, наші розрахунки чітко показують: інвестиції в ментальне здоров'я мають дуже високу окупність – це стосується як держави та бізнесу, так і кожного з нас особисто.

Людська продуктивність, здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати свій потенціал напряму залежать від психологічного стану. А від продуктивності людського капіталу в свою чергу залежить економічний розвиток і обороноздатність країни.

Отже, ментальна стійкість – це не просто важлива складова особистого благополуччя, це основна передумова економічного прориву і інвестиції в неї– стратегічно виправдані.