Люди, которые родились в эти дни, имеют очень хорошую интуицию: всего три даты

Хотя наше общество часто отдает предпочтение проверенным способам рассуждения и не очень доверяет понятию интуиции, некоторые вещи невозможно понять только благодаря рациональному мышлению. Магия редко подчиняется логике.

По словам нумерологов, астрологов и экспертов-мистиков, существуют три даты рождения, связанные с людьми, которые обладают интуитивными и духовными дарами. Эти люди могут испытывать внезапные озарения, визуально воспринимать энергию или получать доступ к космическим знаниям через свои инстинкты. Они могут использовать свою повышенную осознанность для защиты, руководства и даже как источник чудес, пишет Yahoo .

Число 11

Луна управляет теми, кто родился 11-го числа любого месяца, усиливая их интуицию, чувствительность и эмоциональный интеллект. Люди, рожденные в этот день, благословлены духовным пониманием, которое выходит за рамки рационального мышления. Их способность использовать внутреннюю мудрость является их самой большой силой. Когда им приходится принимать решения, этим избранным следует найти время для самоанализа, медитации и поиска ответов в себе. Они часто способны получать космические послания во время своих снов, а их подсознание предоставляет понимание через канализированные послания и инстинктивное понимание абстрактных признаков, когда они возникают. Они находят более глубокий смысл во всем.

Число 16

Те, кто родился 16-го числа любого месяца, находятся под влиянием Нептуна, планеты мистицизма, духовности и глубины. Люди с этой датой рождения часто имеют высшие идеалы и могут восприниматься как мечтатели. Однако когда они сосредотачивают свою силу воли и интуицию, они могут превратить свои дальновидные цели в осязаемую реальность. Они очень чувствительны к эмоциональной энергии других и вибрационным подводным течениям своего окружения, поэтому для них важно регулярно очищать свою энергию и устанавливать самосохранительные границы. Их интуитивные способности достойны внимания, но им нужно научиться доверять своим инстинктам, а не ждать, пока время подтвердит их первоначальные чувства. Доверие к своему внутреннему голосу или третьему глазу важно для достижения гармонии без поиска внешнего одобрения.

Число 30

Люди, рожденные 30-го числа, обладают сильной интуицией, часто управляемой своими проницательными предчувствиями. Они находятся под властью Юпитера, планеты расширения, поэтому высшее образование играет решающую роль в их жизни. Хотя вера может казаться больше жизни, их жизнерадостное и беззаботное отношение часто защищает их от вреда. Когда они учатся доверять своей интуиции, амбициозные мечты, которые могут казаться нереалистичными для других, могут стать реальностью.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

