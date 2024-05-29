О Латынине и всех остальных.

Российская оппозиция на третьем году полномасштабной войны может быть разделена на 4 группы:

1. Российские националисты, желающие видеть Россию не империей, а национальным государством, основанным на концепции гражданской нации. Они представлены в легионе "Свобода России" и в "Русском добровольческом корпусе", и небольшой группой сознательных публицистов. Это единственная оппозиция, видящая Россию в таком формате, с которым Украина долгосрочно может иметь дело как с цивилизованным соседом. Они наши партнеры, доказывающие делом.

2. Российские левые европейского типа (социал-демократы, неомарксисты). Они против войны по идеологическим соображениям, но они маргиналы. Нам на них пофиг.

3. Российские шовинисты и фашисты, для которых Путин недостаточно фашист и шовинист. Типаж Горкина. Это наши враги. Разговаривать с ними не о чем.

4. Российские "либеральные имперцы". Они хотят видеть Россию империей. Они хотят видеть окружение России как поле влияния. Они видят Украину как страну, которая может быть "хорошей Россией", если великая Россия не может быть "хорошей Россией". коварные враги. Латынина – среди этих людей.

Отдельная категория – это те представители национальных республик, которые хотят независимости от РФ. Они не русская оппозиция, но они тоже наши партнеры.

Как-то вижу.