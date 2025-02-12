Блог | Кто и как наживается на Союзе художников Украины?
Хочу розповісти вам друзі історію, яка обурила мене своїм нахабством, тупістю та повним цинізмом.
Ви, звичайно, знаєте про М17, центр сучасного мистецтва, який по суті є значною частиною мого життя і на що я витратив дуже багато сил і засобів, щоб зробити М17 справді культурною інституцією.
Вже 15 років галерея М17 є важливим культурним осередком України. За цей час було реалізовано понад 100 культурних, освітніх і соціальних проєктів, інвестовано у розвиток мистецтва багато мільйонів гривень.
Ми всі ці роки працювали з Київською спілкою художників, орендуючи будівлю М17 з повним розумінням усіх сторін призначення та важливість інституції.
Кілька років тому якимось чином будинок перейшов до Національної спілці художників України (НСХУ) та помінявся голова. Для мене, як я вважав, це було не принципово, і в цьому, як зараз з'ясовується, була моя помилка.
Сьогодні діяльність М17, як і майно Спілки художників, на мою думку, опинилися під загрозою через непрозорі та сумнівні схеми управління майном, що належить НСХУ.
У грудні 2024 року М17 зіштовхнулася зі складнощами під час чергового продовження договору оренди. Керівництво НСХУ представляла компанія ТОВ "СЕРВІС НСХУ 2022", а переговори вів її директор Магей І.В. Переговори відбувалися ультимативно, можливість конструктивного діалогу була фактично заблокована. Ба більше, під час переговорів М17 прямо погрожували тим, що приміщення можуть передати в оренду, наприклад, під супермаркет "АТБ", оскільки це, на думку орендодавця, принесе більше доходів.
Як вам друзі така класна ідея? Ці функціонери запитали митців? Ці діячі читали статут НСХУ – де цілі на них це не розвиток торгівлі, а розвиток мистецтва та підтримка митців. Обурений такою невідповідністю, я вирішив дослідити це питання глибше.
У 2022 році НСХУ уклала договір позички приміщення з новоствореним підприємством ТОВ "СЕРВІС НСХУ 2022" (100% дочірньою компанією). За умовами договору Спілка фактично передала приміщення в користування за символічну плату в 500 грн. Водночас це підприємство-позичальник передало приміщення в оренду М17 за ринковою ціною супермаркетів. Цікаво?
Далі ще крутіше.
Ніби звичайна господарська дія, покликана забезпечити кошти для внутрішніх потреб членів Спілки. Але дивним чином, згодом, НСХУ продало долю в дочірній компанії "СЕРВІС НСХУ" невідомому в мистецьких колах адвокатському бюро "Мізернюк та партнери", яке тепер концентрує доходи від оренди майна Спілки. Відповідно, дельта прибутку опиняється не лише в НСХУ, але й у фізичної особи Мізернюк Н., яка не має жодного відношення до членів НСХУ. В цей же час, розпорядженням майном Спілки та отримання зиску від майна мистецької організації адвокатом - фізично особою, взагалі не можна пояснити, хіба що особистою зацікавленістю директора ТОВ "СЕРВІС НСХУ". Тупа схема крадіжки.
Я намагався знайти діалог із керівництвом Спілки та обговорити це питання, але Костянтин Володимирович Чернявський уникає контакту , через це конструктивний діалог так і не відбувся. Тому вважаю за доцільне винести це питання на публічне обговорення.
Вочевидь звернуся й у правоохоронні органи.
Я вважаю, що управління майном НСХУ має бути прозорим, відповідати інтересам митців і спрямовуватися на розвиток культури, а не на збагачення окремих осіб чи комерціалізацію мистецьких приміщень.
Як я з'ясував, невдовзі вибори голови НСХУ. Я не художник, я не член спілки, але я мабуть доведеться розбиратися в процедурі вибору глави, щоб зупинити це свавілля.
Закликаю громаду митців, членів НСХУ та всіх небайдужих підтримати ініціативу забезпечення прозорості в управлінні майном Спілки. Разом ми збережемо М17 як культурну інституцію та захистимо мистецтво і майно Спілки від непрозорих схем і комерційних маніпуляцій.