Хочу розповісти вам друзі історію, яка обурила мене своїм нахабством, тупістю та повним цинізмом.

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Ви, звичайно, знаєте про М17, центр сучасного мистецтва, який по суті є значною частиною мого життя і на що я витратив дуже багато сил і засобів, щоб зробити М17 справді культурною інституцією.

Вже 15 років галерея М17 є важливим культурним осередком України. За цей час було реалізовано понад 100 культурних, освітніх і соціальних проєктів, інвестовано у розвиток мистецтва багато мільйонів гривень.

Ми всі ці роки працювали з Київською спілкою художників, орендуючи будівлю М17 з повним розумінням усіх сторін призначення та важливість інституції.

Кілька років тому якимось чином будинок перейшов до Національної спілці художників України (НСХУ) та помінявся голова. Для мене, як я вважав, це було не принципово, і в цьому, як зараз з'ясовується, була моя помилка.

Сьогодні діяльність М17, як і майно Спілки художників, на мою думку, опинилися під загрозою через непрозорі та сумнівні схеми управління майном, що належить НСХУ.

У грудні 2024 року М17 зіштовхнулася зі складнощами під час чергового продовження договору оренди. Керівництво НСХУ представляла компанія ТОВ "СЕРВІС НСХУ 2022", а переговори вів її директор Магей І.В. Переговори відбувалися ультимативно, можливість конструктивного діалогу була фактично заблокована. Ба більше, під час переговорів М17 прямо погрожували тим, що приміщення можуть передати в оренду, наприклад, під супермаркет "АТБ", оскільки це, на думку орендодавця, принесе більше доходів.

Як вам друзі така класна ідея? Ці функціонери запитали митців? Ці діячі читали статут НСХУ – де цілі на них це не розвиток торгівлі, а розвиток мистецтва та підтримка митців. Обурений такою невідповідністю, я вирішив дослідити це питання глибше.

У 2022 році НСХУ уклала договір позички приміщення з новоствореним підприємством ТОВ "СЕРВІС НСХУ 2022" (100% дочірньою компанією). За умовами договору Спілка фактично передала приміщення в користування за символічну плату в 500 грн. Водночас це підприємство-позичальник передало приміщення в оренду М17 за ринковою ціною супермаркетів. Цікаво?

Далі ще крутіше.

Ніби звичайна господарська дія, покликана забезпечити кошти для внутрішніх потреб членів Спілки. Але дивним чином, згодом, НСХУ продало долю в дочірній компанії "СЕРВІС НСХУ" невідомому в мистецьких колах адвокатському бюро "Мізернюк та партнери", яке тепер концентрує доходи від оренди майна Спілки. Відповідно, дельта прибутку опиняється не лише в НСХУ, але й у фізичної особи Мізернюк Н., яка не має жодного відношення до членів НСХУ. В цей же час, розпорядженням майном Спілки та отримання зиску від майна мистецької організації адвокатом - фізично особою, взагалі не можна пояснити, хіба що особистою зацікавленістю директора ТОВ "СЕРВІС НСХУ". Тупа схема крадіжки.

Я намагався знайти діалог із керівництвом Спілки та обговорити це питання, але Костянтин Володимирович Чернявський уникає контакту , через це конструктивний діалог так і не відбувся. Тому вважаю за доцільне винести це питання на публічне обговорення.

Вочевидь звернуся й у правоохоронні органи.

Я вважаю, що управління майном НСХУ має бути прозорим, відповідати інтересам митців і спрямовуватися на розвиток культури, а не на збагачення окремих осіб чи комерціалізацію мистецьких приміщень.

Як я з'ясував, невдовзі вибори голови НСХУ. Я не художник, я не член спілки, але я мабуть доведеться розбиратися в процедурі вибору глави, щоб зупинити це свавілля.

Закликаю громаду митців, членів НСХУ та всіх небайдужих підтримати ініціативу забезпечення прозорості в управлінні майном Спілки. Разом ми збережемо М17 як культурну інституцію та захистимо мистецтво і майно Спілки від непрозорих схем і комерційних маніпуляцій.