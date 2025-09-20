Люди, дуже прошу, приєднуйтесь до допомоги!!

Видео дня

На фронті вкрай важка ситуація, особливо на Покровському напрямку!!

Кровопролитні бої, ворог цілодобово штурмує та обстрілює наши позиції важкою артилерією , шпиталі забиті важкопораненими

багато загиблих та зниклих

Прошу підтримати терміновий збір для бійців морської піхоти та штурмового підрозділу

Терміново потрібні

Квадрокоптери-2-3 штуки

Зарядні станції -7 штук

Генератори-4

Старлінки-2 , потрібні рації та лік

Це саме необхідне, нічого зайвого,

бійці бʼються з ворогом кожного дня та ночі,

дуже просимо допомогти !!! Це терміново!

Люди, хто як може 5-20-100 грн

Оплатила та вже відправили на фронт

Два дрона -3900 евро ( ще в дорозі)

Великі зарядні станції -76500 грн

Ще зарядні станціі-35350 грн

Старлінки -35600 грн та 19900 грн

Раціія-25300 грн та 28450 грн

Ліки, ноші-7300 грн

Моторна лодка-18840 грн

Приціл-27100 грн

Генератор -36000 грн

Планшет -9800 грн

Дякуємо всім за кожну гривню

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253