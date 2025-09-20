УкраїнськаУКР
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер
Блогер, волонтер

Блог | Кровопролитные бои на Покровском направлении: бойцам нужна помощь

Кровопролитные бои на Покровском направлении: бойцам нужна помощь

Люди, дуже прошу, приєднуйтесь до допомоги!!

Видео дня

На фронті вкрай важка ситуація, особливо на Покровському напрямку!!

Кровопролитні бої, ворог цілодобово штурмує та обстрілює наши позиції важкою артилерією , шпиталі забиті важкопораненими

багато загиблих та зниклих

Прошу підтримати терміновий збір для бійців морської піхоти та штурмового підрозділу

Терміново потрібні

Квадрокоптери-2-3 штуки

Зарядні станції -7 штук

Генератори-4

Старлінки-2 , потрібні рації та лік

Це саме необхідне, нічого зайвого,

бійці бʼються з ворогом кожного дня та ночі,

дуже просимо допомогти !!! Це терміново!

Люди, хто як може 5-20-100 грн

Оплатила та вже відправили на фронт

Два дрона -3900 евро ( ще в дорозі)

Великі зарядні станції -76500 грн

Ще зарядні станціі-35350 грн

Старлінки -35600 грн та 19900 грн

Раціія-25300 грн та 28450 грн

Ліки, ноші-7300 грн

Моторна лодка-18840 грн

Приціл-27100 грн

Генератор -36000 грн

Планшет -9800 грн

Дякуємо всім за кожну гривню

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

