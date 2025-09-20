Блог | Кровопролитные бои на Покровском направлении: бойцам нужна помощь
Люди, дуже прошу, приєднуйтесь до допомоги!!
На фронті вкрай важка ситуація, особливо на Покровському напрямку!!
Кровопролитні бої, ворог цілодобово штурмує та обстрілює наши позиції важкою артилерією , шпиталі забиті важкопораненими
багато загиблих та зниклих
Прошу підтримати терміновий збір для бійців морської піхоти та штурмового підрозділу
Терміново потрібні
Квадрокоптери-2-3 штуки
Зарядні станції -7 штук
Генератори-4
Старлінки-2 , потрібні рації та лік
Це саме необхідне, нічого зайвого,
бійці бʼються з ворогом кожного дня та ночі,
дуже просимо допомогти !!! Це терміново!
Люди, хто як може 5-20-100 грн
Оплатила та вже відправили на фронт
Два дрона -3900 евро ( ще в дорозі)
Великі зарядні станції -76500 грн
Ще зарядні станціі-35350 грн
Старлінки -35600 грн та 19900 грн
Раціія-25300 грн та 28450 грн
Ліки, ноші-7300 грн
Моторна лодка-18840 грн
Приціл-27100 грн
Генератор -36000 грн
Планшет -9800 грн
Дякуємо всім за кожну гривню
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253